Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a terminé le 6 novembre avec succès sa visite officielle en France. Photo : VNA

Dans le cadre de sa visite, le chef du gouvernement vietnamien a rencontré le président français Emmanuel Macron, a eu un entretien avec son homologue Jean Castex.Il a également rencontré les présidents du Sénat, Gérald Larcher, et de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand ; et a reçu le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel.Lors de ces réunions, les deux parties sont parvenues à un consensus élevé sur les questions discutées et ont affirmé leur détermination à approfondir les relations de partenariat stratégique entre les deux pays.Le Vietnam et la France ont réaffirmé leur solidarité dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et l'importance de promouvoir un accès juste et équitable aux vaccins et médicaments contre la maladie.Ils ont réaffirmé la volonté d'intensifier la coopération dans des domaines tels que le changement climatique, la culture, notamment l'enseignement du français, le droit et la justice.Ils ont souligné que la science et la technologie et l'enseignement universitaire sont les domaines prioritaires de la coopération bilatérale, en plus d'être convenus d'accroître les échanges entre les deux peuples et la coopération décentralisée des deux nations.La partie française a confirmé sa volonté d'accompagner le Vietnam dans la démarche de développement durable, notamment dans les grands projets d'infrastructure.Les deux parties ont souligné leur volonté de renforcer la coopération tant dans le domaine des satellites que dans l'utilisation de l'imagerie satellitaire dans des domaines tels que l'agriculture, l'hydrométéorologie, la réponse au changement climatique et la prévention des risques de catastrophe.Le Vietnam salue les investissements français dans les infrastructures logistiques et portuaires, qui permettent de faciliter les échanges entre les deux pays, et s'engage à maintenir la coopération dans ce domaine pour éviter les ruptures dans la chaîne d'approvisionnement, ainsi que dans le domaine de l'urbanisme durable, notamment à Hanoï avec des projets de transport et d'urbanisme.Concernant les questions régionales et internationales, le Vietnam et la France ont plaidé pour le renforcement des relations de partenariat entre l'Union européenne (UE) et le pays indochinois, et entre le bloc européen et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), dans le cadre de la stratégie Indo-Pacifique de l'UE et le mandat de la France à la présidence de l’UE au premier semestre 2022.Le Vietnam et la France ont réaffirmé leur soutien au plein respect de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, ainsi qu'au règlement pacifique des différends et à l'élimination des actions d’utilisation ou de menace de l’utilisation de la force.Les deux parties ont affirmé l'importance de maintenir la sûreté, la sécurité et la liberté de navigation et de survol dans toutes les mers et océans, en particulier en Mer Orientale, sur la base du respect des principes du droit international.Lors de son séjour en France, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu des dirigeants de grandes entreprises françaises et européennes, a participé au Forum des affaires entre les deux pays et a assisté à la signature de divers accords économiques entre les deux nations.Lors de ces rencontres, Pham Minh Chinh, ont également évoqué la coopération bilatérale dans le secteur de la santé, en particulier la prévention contre les épidémies et la médecine préventive.Dans son entretien avec la communauté des Vietnamiens en France, le Premier ministre a rappelé que le Parti et la considèrent comme une partie inséparable de la nation et un moteur du développement du pays.- VNA