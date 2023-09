Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le président philippin, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Photo : VNA

Jakarta (VNA) - A l'occasion de sa participation au 43e Sommet de l'ASEAN et aux conférences connexes à Jakarta, en Indonésie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 7 septembre son homologue singapourien Lee Hsien Loong, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, et le président philippin, Ferdinand Romualdez Marcos Jr.Lors de leur rencontre, le chef du gouvernement vietnamien, le Premier ministre singapourien et le secrétaire général de l’ONU ont discuté de la situation mondiale qui pose de nombreux défis au maintien de la paix, de la stabilité et du développement.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam continuerait à promouvoir la coopération multilatérale et la solidarité internationale avec d'autres pays, contribuant à la paix, à la sécurité et au développement dans la région et dans le monde.Lors de leur rencontre, le Premier ministre vietnamien et le président philippin ont affirmé l'importance du partenariat stratégique entre leurs pays pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région.Ils ont convenu de continuer à se soutenir mutuellement sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Ils ont insisté sur la nécessité de promouvoir la connectivité des deux économies, d’élargir la coopération dans de nouveaux domaines tels que l’économie numérique, l’économie circulaire et l’innovation… Ils ont en outre affirmé leur soutien à la promotion de la coopération dans la formation de ressources humaines.Les deux parties ont convenu de discuter et de signer prochainement un accord intergouvernemental sur la coopération dans le commerce de riz afin d'assurer ensemble les objectifs de sécurité alimentaire.Les deux parties ont également échangé des avis sur la promotion de la coopération dans des questions maritimes. Le président philippin a affirmé qu'il soutiendrait les efforts du Vietnam pour faire retirer le « carton jaune » de la Commission européenne imposé à des activités de pêche.-VNA