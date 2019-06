Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc présent au Festival du lotus Japon - Vietnam tenu le 30 juin à Wakayama. Photo: http://kinhtedothi.vn



Tokyo (VNA) – Après sa participation du Sommet du G20 qui a lieu à Osaka, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et son épouse ont assisté au Festival du lotus Japon – Vietnam qui s’est tenu ce dimanche 30 juin à la ville de Kinokawa, préfecture de Wakayama.

En revêtissant l’uniforme de la population locale, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et son épouse ont contemplé deux espèces de lotus précieux des deux pays lors de ce Festival.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et son épouse lors du Festival du lotus Japon – Vietnam.

Photo : VNA

S’exprimant à cet événement, lee Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a remercié les autorités et les habitants de la préfecture de Wakayama et de la ville de Kinokawa pour leur accueil chaleureux lors du Festival du Lotus Japon - Vietnam.

Le Premier ministre a déclaré que les activités d'échanges d'amitié entre le Vietnam et le Japon ont débuté il y a plus de 1.000 ans et sont cultivées par plusieurs générations.

Il a souligné qu’au fil des années, la coopération entre les deux pays n'a cessé de se développer de manière forte, profonde et intégrale et a été portée au partenariat stratégique profond pour la paix et la prospérité en Asie.

Parallèlement au développement des relations entre les deux pays, la coopération entre les localités des deux pays, y compris la préfecture de Wakayama, s’épanouit aussi fortement notamment dans les domaines du tourisme, des services et de l’agriculture selon un modèle de développement durable a précisé le chef du gouvernement.

A cette occasion, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, son épouse, et le secrétaire général du du Parti libéral démocrate (LDP) japonais, Nikai Toshihiro, également président de l’Alliance des Députés d’Amitié Japon – Vietnam, ont planté des cerisiers pour marquer cet événement d’amitié spécial à la ville de Kinokawa.

Dans l’après-midi du même jour, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc ont quitté Osaka pour retourner dans son pays, dans le but d’assister à la cérémonie de signature de l'accord de libre-échange Union européenne-Vietnam (EVFTA) et de l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) le 30 juin à Hanoi.

Selon les prévisions, dès après la signature de ces deux accords, il va quitter Hanoi pour se rendre à Tokyo, entamant sa visite au Japon, sur invitation de son homologue japonais Shinzo Abe. -VNA