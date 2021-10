Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – A l’invitation du fondateur et président exécutif du Forum économique mondial (WEF), Klaus Schwab, le 29 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh coprésidera par visioconférence un Dialogue stratégique national entre le Vietnam et le WEF.



Ce Dialogue stratégique national entre le Vietnam et le WEF sera placé sous le thème “Renforcement du partenariat public-privé : principau moteur d'une reprise intégrale et d'un développement durable, inclusif et innovant”.-VNA