Le Premier ministre Pham Minh Chinh travaille avec les ministères, secteurs, localités et les unités concernés sur les projets d'autoroute de la province de Khanh Hoa à Dong Nai. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 5 février à Ho Chi Minh-Ville une réunion avec les ministères, secteurs, localités et les unités concernés sur les projets d'autoroute de la province de Khanh Hoa à Dong Nai dans le cadre du projet de section Est de l’autoroute Nord-Sud pour la période 2017-2020.

Les représentants des ministères, secteurs et localités et les investisseurs et entrepreneurs ont discuté des questions afin d'accélérer le rythme et d'améliorer la qualité des projets ; des question de finances et de technologies ; de mobilisation des ressources ; de la politique spécifique pour les prix des matériaux de construction pour les projets…

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, de son côté, a exprimé son inquiétude devant le fait que durant 20 ans, le pays ne disposait que d'environ 1.000 km d'autoroutes. Les projets d'investissement publics étaient souvent plus lents que les projets d'investissement sous forme de Partenariat privé public.... Il est donc nécessaire d'innover dans la pensée, d'innover de méthodes et façons de faire pour répondre aux exigences de la situation.

Sur la base d’analyses pratiques, il a suggéré aux organes compétents d'accélérer la mise en œuvre des projets pour les achever au moins un trimestre d’avant terme. Il faut promouvoir l'application de la haute technologie dans la mise en œuvre des projets ; inspecter régulièrement et contrôler strictement la qualité des travaux ; mettre en œuvre toutes les solutions pour économiser l'investissement ; profiter de toutes les ressources...

Le Premier ministre a chargé les localités de prendre en charge la libération du terrain, de réinstaller des personnes affectées par les projets ; d’assurer l'environnement après l'achèvement des projets.

Auparavant, le Premier ministre et une mission l’accompagnant se sont rendus au chantier des travaux du projet d’autoroute Nha Trang - Cam Lam dans la province de Khanh Hoa (Centre). La route d’une longueur de 50 km nécessite un investissement total d'environ 5.524 milliards de dongs (243 millions de dollars). Le projet a été mis en chantier le 4 septembre 2021 et devrait être achevé au troisième trimestre de 2023.

Il a aussi visité le projet d'autoroute Cam Lam - Vinh Hao (traversant trois provinces de Khanh Hoa, Ninh Thuan et Binh Thuan). La route de 78,5 km nécessite un investissement total de près de 8.000 milliards de dongs. Les travaux ont débuté le 30 septembre 2021 et devraient être achevés au premier trimestre de 2024. Il a inspecté le chantier de l’autoroute Phan Thiet - Dau Giay de 99 km qui traverse deux provinces de Binh Thuan et de Dong Nai et dispose d’un investissement total de 12.577 milliards de dongs.

Sur les chantiers, le Premier ministre et les dirigeants des ministères ont immédiatement répondu et résolu des propositions d'investisseurs et d'entrepreneurs liés aux projets. -VNA