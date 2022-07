Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 30 juillet à Hanoï une réunion sur le maintien de la stabilité économique, le contrôle de l’inflation, la promotion de la reprise économique et du développement durable.



La séance de travail a réuni les dirigeants des ministères, agences et organes centraux, des spécialistes et scientifiques, ainsi que des représentants d’organisations internationales au Vietnam.



Lors de la réunion, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de suivre de près la situation internationale et nationale, de renforcer les capacités d’analyse et de prévision, d’utiliser de façon flexible et synchrone les outils politiques pour contrôler l’inflation, garantir la stabilité économique, favoriser la reprise et le développement durable.



Il s'agit d'un objectif prioritaire à la fois urgent et stratégique, mais aussi d'une tâche clé d’ici la fin de l’année et les années prochaines, a-t-il déclaré, avant d’émettre le souhait de continuer à recueillir les avis et idées des spécialistes, scientifiques et organisations internationales.-VNA