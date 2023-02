Le Premier ministre Pham Minh Chinh prend la parole lors de la réunion. Photo : VNA

Singapour (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle à Singapour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 10 février (heure locale) un déjeuner de travail avec des représentants de grands fonds d’investissement de Singapour et d'autres pays basés à Singapour.



Répondant à des questions sur les opportunités et politiques au Vietnam, le chef du gouvernement a rappelé la reprise économique du pays en 2022 avec une croissance de 8,02%, un commerce extérieur record de plus de 700 milliards de dollars, un décaissement d’IDE (Investissement direct étranger) de près de 22,4 milliards de dollars…



Le Vietnam vise à développer une économie durable basée sur les trois piliers de l'économie, de la société et de l'environnement, a-t-il déclaré, ajoutant que l’homme était placé au centre de toutes les politiques de développement du pays et leur objectif le plus important.



Pham Minh Chinh a émis le souhait que les fonds d'investissement aident le Vietnam à accomplir des tâches dans plusieurs domaines, dont l’amélioration institutionnelle pour la croissance verte, le développement de l'économie verte, de l’économie circulaire, la transformation numérique, l'innovation.



Le Premier ministre a également demandé aux fonds d'investissement de présenter des partenaires d'investissement et de partager leurs expériences sur les solutions financières vertes pour le Vietnam./.-VNA