Bangkok, 22 mars (VNA) - Le Premier ministre thaïlandais, Prayut Chan-o-cha, a proposé le 22 mars la signature rapide du programme d'action pour mettre en œuvre le partenariat stratégique entre son pays et le Vietnam au cours de la période 2021-2025.

Le Premier ministre thaïlandais, Prayut Chan-o-cha, (droite) reçoit le nouvel ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh. Photo : VNA

En recevant le nouvel ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh, le Premier ministre thaïlandais, également ministre thaïlandais de la Défense Prayut Chan-o-chale a félicité le Vietnam pour le succès du 13e Congrès national du Parti communiste, ainsi que le contrôle de la pandémie de COVID-19 et la reprise économique du pays indochinois.

Soulignant que les deux pays ont établi des relations diplomatiques il y a 45 ans, qui ont été élevées au niveau de partenariat stratégique, le Premier ministre Prayut Chan-o-chale a affirmé que la Thaïlande continuerait à coopérer étroitement avec le Vietnam à la fois dans le cadre bilatéral et dans les forums multilatéraux, au profit des deux peuples.

Lors de la rencontre, il a estimé que les deux pays disposent d'un grand espace de coopération bilatérale, en particulier pour augmenter la valeur ajoutée de leurs produits agricoles et l'intégration dans les chaînes de valeur régionales.

À cette occasion, il a proposé que Hanoi soutienne Bangkok lorsqu'elle assume la présidence du Forum de coopération économique Asie-Pacifique en 2022, ainsi que la stratégie de développement de l'économie biologique, circulaire et verte de la Thaïlande.

Pour sa part, l'ambassadeur du Vietnam Phan Chi Thanh a souligné que la Thaïlande est le plus grand partenaire commercial du Vietnam au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et se classe neuvième parmi les 139 pays et territoires qui investissent dans le pays indochinois.

Affirmant que le Vietnam favorise les affaires des investisseurs thaïlandais, le diplomate a promis de coordonner avec les organes, ministres de Thaïlande pour promouvoir le partenariat stratégique bilatéral.

A cette occasion, il a proposé que les deux gouvernements privilégient les voyages entre les deux pays, envisagent notamment d'appliquer le passeport vaccinal.- VNA