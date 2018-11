Hanoi, 28 novembre (VNA) - Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha et le ministre des Affaires étrangères Don Pramudwinai effectuent une visite officielle en Allemagne.

Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha. Photo : VNA

Au cours de la visite de deux jours, les 27 et 28 novembre, le Premier ministre thaïlandais s'entretiendra avec la chancelière allemande Angela Merkel afin de transformer les relations entre la Thaïlande et l'Allemagne en un partenariat stratégique, en particulier dans les secteurs clés de la quatrième révolution industrielle via une coopération en matière de recherche et de développement des technologie et ressources humaines.



La Thaïlande accorde une attention particulière à la promotion de sa coopération avec l'Allemagne en matière de formation technique et professionnelle, ainsi qu'au renforcement des capacités et au développement des PME, à la facilitation des projets de startup, contribuant à la création d'emplois et à la croissance.



Les deux parties coopèreront plus étroitement lors de la présidence thaïlandaise de l'ASEAN et du mandat de l'Allemagne en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2019, afin de traiter des questions mondiales d'intérêt commun pour l'Asie et l'Europe.



La Thaïlande et l’Allemagne exploreront les possibilités d’élargir la coopération au développement dans le cadre des accords trilatéraux et de l’ASEAN, dans le contexte où l’Allemagne est le seul pays à détenir le statut de partenaire de développement de l’ASEAN.



La Thaïlande invitera également l'Allemagne à devenir un partenaire de développement dans le cadre de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS), en vue d'aider le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam à atteindre leurs objectifs de développement durable de l'ONU.



Le Premier ministre thaïlandais participera au «Forum des affaires Thaïlande-Allemagne: partenariat pour l'avenir entre l'Asie et l'Europe». Il rencontrera également des hauts dirigeants allemands des secteurs de l'automobile, du chemin de fer de nouvelle génération, et visitera un institut de recherche allemand spécialisé dans la quatrième révolution industrielle.-VNA