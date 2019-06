Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha. Photo: VNA



Bangkok (VNA) - Le Cambodge, le Laos, le Myanmar, le Vietnam et la Thaïlande (CLMVT) doivent renforcer l'innovation pour ne pas perdre leur avantage concurrentiel, a déclaré lundi le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-ocha.



Bien que la région CLMVT soit devenue un acteur principal dans la chaîne de valeur mondiale, la région est menacée par le développement rapide des technologies et la géopolitique, a déclaré lundi le Premier ministre Prayut Chan-ocha, lors du Forum CLMVT 2019 tenu à Bangkok.

Selon lui, ces nouvelles technologies rendront notre réseau de production actuel obsolète. Par exemple, la fabrication en sous-traitance diminuera progressivement alors que de nouveaux réseaux de production dans différentes régions, qui choisissent la chaîne de valeur moderne, prendront leur place.



S'agissant des menaces géopolitiques, les pays de la région doivent disposer d'une gestion des risques efficace pour faire face aux changements du marché mondial, a-t-il déclaré.



Les secteurs les plus vulnérables aux perturbations sont l'agroalimentaire, le textile, l'automobile et l'électronique, tous les atouts traditionnels des pays CLMVT.



Les entreprises doivent intégrer diverses technologies telles que la transformation numérique pour améliorer l'efficacité de leurs opérations, a-t-il dit.



Le secteur des services au sein de la région CLMVT sera également affecté par ces tendances. Par conséquent, ce secteur doit intégrer des technologies avancées à leurs modèles commerciaux, ce qui est particulièrement crucial pour les secteurs clés de la région tels que la logistique, la vente en gros et au détail, les services d’affaires et de finance.

Le dirigeant thaïlandais a exhorté les gouvernements à travailler ensemble pour soutenir l'économie de la région.

Il a également apprécié le rôle et les contributions à la prospérité commune de la région CLMVT ainsi que des initiatives couronnées de succès proposées par le secteur privé.



Ayant pour thème "CLMVT en tant que nouveau centre de la chaîne de valeur en Asie", le Forum CLMVT 2019 a eu lieu les 23 et 24 juin à Bangkok, après le 34e sommet de l'ASEAN. Les participants qui sont des agents chargés de l’industrie et du commerce, des diplomates, des intellectuels et des entreprises privées, ont discuté des points de vues et des plans de développement des réseaux de coopération en vue de promouvoir la compétitivité mondiale.

Les pays CLMVT ont connu une croissance notable ces dernières années. En 2017, le PIB de CLMVT a progressé de 5,1%. De 2013 à 2017, le commerce extérieur de la région a augmenté de 4,6% par an, les échanges commerciaux, de 7,1%, et les investissements, de 15,7%. –VNA