Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le 4 juillet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une visioconférence entre le gouvernement et les localités, ainsi que la réunion de juin du gouvernement sur la situation socio-économique en juin et au premier semestre 2022.



Selon le Premier ministre, au premier semestre, malgré les difficultés, la situation socio-économique du pays a connu des résultats encourageants dans plusieurs domaines, notamment un bon contrôle du COVID-19 et la stabilité macroéconomique. Toutefois, il reste de nombreux défis et difficultés, dont la pression inflationniste et un lent décaissement des investissements publics…



S'agissant des tâches pour le second semestre et les périodes suivantes, Pham Minh Chinh a appelé les localités à tirer le meilleur parti des opportunités pour une reprise rapide et un développement durable. Il a demandé aux ministères, organes et localités de privilégier la stabilité économique et le contrôle de l’inflation, de réviser les politiques et mécanismes pour une meilleure efficacité, d’accélérer le décaissement des investissements publics…



Il faut mettre en œuvre de manière drastique et efficace le Programme de reprise et de développement socio-économiques, les programmes cibles nationaux, les résolutions sur le développement des régions et les projets de transport clés, a-t-il souligné.



Le Premier ministre a ordonné aux ministères, organes et localités d’accélérer la restructuration économique et le renouvellement du modèle de croissance. Il a en outre insisté sur la nécessité de renforcer l’application des progrès scientifiques et technologiques, d’accélérer la transition numérique, de promouvoir l’économie verte et l’économie circulaire, de chercher à améliorer la performance des entreprises publiques. Il est également important d’accélérer la réforme administrative, de continuer à améliorer le climat d’affaires, de renforcer la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, d’intensifier l’intégration internationale…



Pour les projets de transport clés, le Premier ministre a demandé de perfectionner rapidement le Comité national de pilotage du développement des infrastructures. Il a également ordonné aux localités de créer des groupes de travail pour assurer une bonne mise en oeuvre des projets. -VNA