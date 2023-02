Hanoï, 14 février (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu mardi, 14 février, à Hanoï, la représentante américaine au commerce Katherine Tai en visite de travail du 12 au 15 février au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la représentante américaine au commerce Katherine Tai. Photo : VNA

Lors de la réception, il a suggéré que les agences vietnamiennes et américaines redoublent d'efforts pour promouvoir les liens économiques, commerciaux et d'investissement entre les deux pays.

Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à son partenariat intégral avec les États-Unis et s'est réjoui du développement solide et intégral des relations bilatérales ces derniers temps.



Pour sa part, Katherine Tai a hautement apprécié ses séances de travail avec les ministères et agences vietnamiennes qui se sont déroulées dans un esprit actif et constructif, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle.



L'invitée a fait part de son impression sur l'autonomie du Vietnam et de son peuple, ainsi que sur les réalisations économiques que la nation d'Asie du Sud-Est a enregistrées, et a exprimé sa confiance dans les perspectives de coopération entre les deux pays.



Les États-Unis considèrent toujours le Vietnam comme un partenaire important dans la région et souhaitent renforcer la coopération avec le pays dans les domaines de l'économie, du commerce, du travail, de l'environnement, du commerce numérique, de l'agriculture et de la propriété intellectuelle, a-t-elle déclaré.



Katherine Tai a informé le Premier ministre des priorités et du plan d'organisation pour l'année 2023 de la coopération économique Asie-Pacifique (APEC) qui sera accueillie par les États-Unis, ainsi que du potentiel et des perspectives du cadre économique indo-pacifique pour la prospérité (IPEF), en particulier dans la promotion des investissements de haute qualité, la construction de chaînes d'approvisionnement autonomes dans la région, la promotion d'une croissance économique durable et inclusive, la résolution des défis communs à la région et l'utilisation de nouvelles opportunités de développement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam souhaitait approfondir le partenariat intégral entre les deux pays d'une manière plus pratique et stable, et sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des institutions politiques de l'autre, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.



Les deux pays doivent élargir leur coopération dans des domaines tels que la transformation numérique, la transition verte, l'agriculture durable, la transition énergétique et la protection de l'environnement, a-t-il déclaré.



Le dirigeant vietnamien a également suggéré que les deux parties travaillent ensemble pour gérer les obstacles à leurs relations économiques et commerciales, examiner de manière satisfaisante les questions concernant les recours commerciaux et les enquêtes antidumping dans l'intérêt mutuel, et faciliter les exportations du Vietnam vers les États-Unis.



Pour la coopération multilatérale, le Premier ministre a fait l'éloge de l'organisation par les États-Unis de l'année 2023 de l'APEC, promettant que le Vietnam se coordonnera étroitement avec les États-Unis et les autres membres de l'APEC pour assurer le succès de l'événement.



Il a souligné que les initiatives économiques, notamment l'IPEF, ont garanti les intérêts équitables des pays, apporté des avantages pratiques aux habitants et aux entreprises et contribué au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.- VNA