Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a affirmé vendredi 11 octobre que le gouvernement vietnamien accorde toujours tout le soutien possible aux investisseurs, y compris ceux de la République de Corée et de Samsung Vietnam, pour élargir leurs activités dans le pays.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (à droite) et le directeur général de Samsung Vietnam, Choi Joo-ho. Photo : VNA

Recevant à Hanoi le directeur général de Samsung Vietnam, Choi Joo-ho, le chef du gouvernement vietnamien a salué les investisseurs sud-coréens, en particulier Samsung, pour le maintien de leur position de premier investisseur étranger au Vietnam.Exprimant son soutien au projet du groupe visant à accroître les investissements au Vietnam, il a souhaité que le groupe assemble non seulement les produits électroniques, mais qu’il élargisse également ses capacités technologiques et aide le Vietnam à lancer un gouvernement électronique, un domaine dans lequel il possède une vaste expérience.Le dirigeant a salué l’investissement du groupe dans la construction du Bureau du Centre de recherche et développement à Hanoi, ajoutant qu’il a chargé le ministère du Plan et de l’Investissement et les autorités municipales d’examiner les suggestions du groupe, de veiller à l’avancement des travaux et de lui faire rapidement rapport si nécessaire.Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a proposé à Samsung de continuer à dispenser des formations et à transférer des technologies aux entreprises auxiliaires vietnamiennes, en particulier les petites et moyennes entreprises, afin de participer à la fourniture de matériaux et de pièces de rechange au groupe.Le directeur général de Samsung Vietnam, Choi Joo-ho, a pour sa part déclaré que Samsung Vietnam s’efforce d’atteindre les objectifs fixés et de réaliser une croissance dans différents domaines.Il a également suggéré aux ministères, aux agences et à la province de Bac Ninh de créer des conditions favorables au groupe, en particulier à Samsung Display Vietnam, afin de contribuer davantage à la croissance économique du Vietnam. – VNA