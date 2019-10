Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (2e à droite) et le président-directeur général de SoftBank Group Corp, Masayoshi Son (Photo: VNA)



Tokyo, 22 octobre (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a invité SoftBank - le plus grand groupe de services financiers du Japon - à accroître ses investissements au Vietnam, qui bénéficie d'un environnement commercial de plus en plus amélioré et de la croissance économique la plus rapide de la région et du monde.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, qui s'est rendu au Japon pour assister à la cérémonie d'intronisation de l'empereur Naruhito, a organisé une réception pour le président-directeur général de SoftBank Group Corp, Masayoshi Son, à Tokyo le 22 octobre.



Le fonds Vision SoftBank investit 100 milliards d’USD dans le monde pour faciliter l’innovation des entreprises et créer de nouveaux secteurs et services.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a salué les performances commerciales de SoftBank à l’échelle régionale et mondiale, en particulier dans les projets technologiques de pointe qui contribuent à améliorer les conditions de vie des personnes dans le monde entier.



Soulignant l’importance du partenariat stratégique approfondi entre le Vietnam et le Japon, il a ajouté que SoftBank avait également contribué en partie à ses projets au Vietnam. Le Premier ministre a également salué l’extension du partenariat entre SoftBank et les entreprises vietnamiennes dans différents domaines.



Son, quant à lui, a déclaré que SoftBank avait réalisé de solides gains au Vietnam grâce à des investissements dans des fonds et à des sociétés technologiques à haute valeur ajoutée.



SoftBank a versé 3 milliards d’USD à Grab, ce qui en fait un fournisseur de services de transport de premier plan en Asie du Sud-Est, notamment au Vietnam, en Indonésie, en Malaisie et à Singapour, a-t-il déclaré, ajoutant que le groupe avait également investi dans le domaine des paiements.



Il a suggéré que le Vietnam continue d'attirer les investissements étrangers pour réduire les risques et attirer de nouvelles technologies dans le pays.



Un représentant de Grab a déclaré que grâce au capital d’investissement de SoftBank, Grab avait investi plus de 200 millions d’USD et créé plus de

220 000 emplois au Vietnam. Au cours des cinq prochaines années, 500 millions d’USD supplémentaires seront consacrés au développement de la fintech, des nouvelles technologies mobiles et de la logistique.



Tout en applaudissant les activités d’investissement de SoftBank et de Grab au Vietnam, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a exhorté SoftBank à réaliser des percées sur le marché vietnamien avec des projets de très grande envergure, conformes à la stature du plus grand groupe économique japonais et au développement des relations Vietnam-Japon.



Le Premier ministre a exprimé l'espoir que SoftBank investira dans d'autres domaines à forte valeur ajoutée, pas seulement dans les domaines des transports, financiers et des technologies de pointe.



Le gouvernement vietnamien fournira toutes les conditions favorables pour que SoftBank puisse investir avec succès dans le pays, a-t-il affirmé. -VNA