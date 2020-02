Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a qualifié la ratification par le Parlement européen (PE) de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et de l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) d’un grand événement de l’année qui marque le 30e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-UE.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (à droite) et le chef de la délégation de l'UE au Vietnam, l'ambassadeur Pier Giorgio Aliberti. Photo: VNA

Recevant jeudi 13 février à Hanoi le chef de la délégation de l’UE au Vietnam, l’ambassadeur Pier Giorgio Aliberti, le chef du gouvernement a remercié l’ambassadeur pour ses efforts pour pousser à l’approbation des deux accords.Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le gouvernement, les ministères et les secteurs du Vietnam feront de leur mieux pour respecter leurs engagements au titre des accords, ce qui profitera aux deux parties.Il a informé le diplomate qu’il a chargé les ministères et les agences de procéder rapidement aux procédures internes en vue d’une soumission rapide des deux accords à l’Assemblée nationale pour ratification. Selon lui, l’Assemblée nationale devrait examiner et ratifier les deux accords lors de sa prochaine session.Le chef du gouvernement a demandé à l’UE d’aider le Vietnam à renforcer sa capacité à mettre en œuvre ces accords. Il a affirmé que le Vietnam soutient et crée toujours les meilleures conditions possibles pour que les investisseurs européens fassent des affaires dans le pays.Il a déclaré que le Vietnam assume la présidence de l’ASEAN en 2020, ce qui représente une opportunité de promouvoir les relations UE-ASEAN.L’ambassadeur Pier Giorgio Aliberti a attribué le résultat aux efforts conjoints des deux parties, notant que les scores d’approbation élevés témoignent de l’évaluation positive de l’UE pour le Vietnam et de sa confiance dans le processus de réforme du pays. Il a apprécié la coopération du Vietnam dans le traitement des recommandations et des questions qui intéressent l’UE.L’UE s’engage à travailler en étroite collaboration avec le Vietnam pour assurer le succès de la mise en œuvre des accords, a-t-il déclaré, ajoutant que l’UE s’efforcera de vulgariser les deux accords et les avantages qu’ils apporteront aux citoyens et aux entreprises de 27 États membres. – VNA