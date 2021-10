Londres (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté dimanche 31 octobre à Edimbourg, en Ecosse, au Royaume-Uni, à la cérémonie d’annonce de la liaison directe Vietnam-Royaume-Uni de Bamboo Airways et au lancement de son agent général au Royaume-Uni.

Un avion de Bamboo Airways. Photo : Bamboo Airways.

La cérémonie est également honorée par la présence des ministres du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung, de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên, et des représentants des ministères, des branches, de l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni et des entreprises britanniques partenaires de Bamboo Airways.

Bamboo Airways devrait officiellement exploiter des vols directs réguliers reliant la capitale Hanoi et Hô Chi Minh-Ville à Londres à partir de la fin 2021, une fois autorisée par les deux gouvernements. Elle prévoit d’assurer six allers-retours hebdomadaires dans un premier temps, puis de passer à un rythme quotidien dès 2022.

Cette liaison directe, une fois mise en service, contribuera à réduire le temps de déplacement entre le Vietnam et le Royaume-Uni à plus de 12-13 heures, économisant ainsi environ 7 heures par rapport aux vols de transit.

Elle contribuera également à renforcer la position du Vietnam comme une porte d’entrée vers l’Indochine (Laos, Cambodge, Myanmar, Vietnam), et en même temps, ouvrira des opportunités pour renforcer le réseau de vols entre le Vietnam et un grand espace économique du monde comprenant le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas..., plus largement, l’Europe du Sud.

Desservie par une compagnie aérienne vietnamienne, cette route contribuera à promouvoir les relations de coopération dans tous les domaines, notamment l’économie, le commerce, l’investissement et le tourisme, entre les deux pays et à rendre service à plus de 100.000 Vietnamiens qui étudient, vivent et travaillent au Royaume-Uni. – VNA