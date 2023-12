Le Premier ministre Pham Minh Chinh arrive à Hanoï, terminant son voyage de travail aux Émirats arabes unis et en Turquie. Photo : VNA

Hanoï, 4 décembre (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et la délégation vietnamienne sont arrivés à Hanoï dimanche soir, 3 décembre, terminant leur voyage de travail pour assister au Sommet mondial action climat dans le cadre de la 28e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28), activités bilatérales aux Émirats arabes unis et visite officielle en Turquie du 29 novembre au 3 décembre.Au cours de son voyage de cinq jours aux Émirats arabes unis et en Turquie, le Premier ministre a participé à une soixantaine d'activités bilatérales et multilatérales. En plus de participer et de prendre la parole lors de conférences et d'événements dans le cadre de la COP28, il a eu des réunions bilatérales et des séances de travail avec plus de 30 dirigeants de pays, d'organisations internationales et de grandes entreprises mondiales. Il a également rencontré les dirigeants des Émirats arabes unis et de la Turquie et a participé à des conférences et forums bilatéraux avec les deux pays.Les activités du Premier ministre Pham Minh Chinh au cours du voyage de travail ont affirmé l'engagement du Vietnam à s'unir à la communauté internationale pour résoudre le problème mondial du changement climatique par des mesures et des actions spécifiques et axées sur les résultats.Ce voyage a également marqué le début d'une nouvelle étape dans la coopération avec les pays du Moyen-Orient, notamment en matière de commerce et d'investissement.Ce voyage de travail du chef du gouvernement constitue une autre étape dans la mise en œuvre de la politique de relations extérieures définie par le 13e Congrès national du Parti visant à continuer de promouvoir et de renforcer l'efficacité des relations extérieures et de l'intégration internationale. Il s'agit également d'un événement important à l'occasion du 45e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Turquie et du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les Émirats arabes unis. - VNA