New York (VNA) - A l'occasion de sa participation à la Semaine de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York aux États-Unis, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 22 septembre (heure locale) des membres du Réseau d'innovation du Vietnam aux États-Unis.



Le Réseau d'innovation du Vietnam relevant du Centre national d'innovation a été créé par le ministère du Plan et de l'Investissement dans le but de connecter des experts vietnamiens en science et technologie dans le monde avec les besoins pratiques dans le pays, afin d'attirer et d’utiliser efficacement les ressources intellectuelles au service du développement socio-économique du pays.



Le Réseau d'innovation du Vietnam aux États-Unis a été créé immédiatement après la visite de travail du Premier ministre Pham Minh Chinh aux États-Unis en mai 2022. A ce jour, le réseau compte 2 000 personnes réparties sur huit sites à travers le monde, dont deux réseaux aux Etats-Unis. Le réseau comprend des talents dans les domaines de la technologie, de la finance, du droit, de l'administration et d'autres domaines clés.



Lors de la rencontre, les membres du réseau ont partagé leurs expériences, proposé des idées, des programmes et des plans pour élargir le réseau, mobiliser plus fortement les ressources du réseau et resserrer les relations entre la communauté intellectuelle des États-Unis et celles au pays ainsi que des suggestions politiques pour le développement socio-économique, en particulier dans les domaines de la haute technologie et des industries émergentes.



Pham Minh Chinh a été impressionné par les opinions exprimées lors de la réunion. “Toutes les opinions respirent l'esprit d'autonomie”, a-t-il dit, ajoutant qu'en annonçant l'établissement d'un partenariat stratégique intégral, les États-Unis ont également affirmé leur soutien à un Vietnam « fort, indépendant, autonome et prospère ».



Selon le Premier ministre, pour que le réseau se développe continuellement, il est important « d'harmoniser les bénéfices, de partager les risques », d'apporter des avantages pratiques aux membres et aux parties participantes.



Le dirigeant vietnamien a affirmé le soutien du Parti et de l’Etat à l’innovation, suggérant que les activités d'innovation du réseau devraient se concentrer sur la promotion de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, la transformation verte, l'économie circulaire, l'économie du partage et le secteur des infrastructures (les infrastructures matérielles, immatérielles, numériques), le secteur de l'éducation et de la formation.

L’innovation est non seulement dans le développement socio-économique mais aussi dans le développement culturel, y compris l'industrie culturelle, a-t-il souligné. - VNA