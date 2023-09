Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen. Photo : VNA

Lors de la rencontre entre le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et le PDG de la société Coca-Cola, James Quincey. Photo : VNA

M. Pham Minh Chinh a rencontré Tim Hughes, vice-président chargé des relations gouvernementales et des affaires mondiales et des hauts dirigeants de la société SpaceX Corporation. Photo : VNA

New York (VNA) - A l'occasion de sa participation à la Semaine de haut niveau de la 78e session de l’Assemblée générale de l’ONU et aux activités bilatérales aux États-Unis , le 20 septembre (heure locale), le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen pour discuter de la coopération bilatérale dans le domaine de l'économie et de la finance et des questions d'intérêt commun.Il a affirmé que le Vietnam considérait la coopération économique, financière, commerciale et d'investissement comme une priorité du partenariat stratégique intégral avec les États-Unis. Il a demandé au département du Trésor américain de continuer de consacrer des ressources à la promotion des relations économiques et financières entre le Vietnam et les États-Unis et aux États-Unis de reconnaître bientôt le statut d'économie de marché du Vietnam ; aux deux pays de renforcer le dialogue et la coopération dans des domaines d'intérêt commun tels que les infrastructures et les services financiers, la formation des ressources humaines, l'application des technologies de l'information, le partage d'expériences en matière de gestion, les prêts et l'aide, les tarifs douaniers, les marchés des capitaux et les valeurs mobilières ; et à la partie américaine de limiter les mesures de défense commerciale sur les textiles, les chaussures, les meubles en bois et surtout les produits agricoles vietnamiens.De son côté, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a reconnu les efforts récents du Vietnam pour répondre aux préoccupations américaines liées aux politiques commerciales et monétaire et de devises étrangères.Concernant la coopération régionale, le chef du gouvernement vietnamien a demandé aux États-Unis de consacrer davantage de ressources et de financements pour aider les pays de la sous-région du Mékong à atteindre leurs Objectifs de Développement Durable.Le même jour, Pham Minh Chinh a rencontré des dirigeants de plusieurs grandes entreprises économiques américaines et étrangères, notamment le groupe de technologie Microsoft, la Fondation Gates; la Société de technologie d'exploration spatiale SpaceX ; la société de boissons Coca-Cola ; la société d'énergie renouvelable Pacifico Energy.Lors de la réunion avec Bill Gates, fondateur et président du groupe Microsoft, ainsi que fondateur et président de la Fondation Gates, Pham Minh Chinh lui a demandé de soutenir les activités du Centre national d'innovation du Vietnam, ainsi que inspirer la jeune génération vietnamienne dans l'innovation.Pour sa part, le président de Microsoft a déclaré qu'il continuerait à promouvoir les activités de coopération au Vietnam, en se concentrant sur l'assainissement, l'eau potable et l'environnement, la santé, en particulier la prévention de la tuberculose, l'intelligence artificielle (IA) et l'éducation. Il a affirmé son soutien au Centre national d'innovation du Vietnam.Lors d'une rencontre avec le Premier ministre vietnamien, James Quincey, PDG de la société Coca-Cola a déclaré que Coca-Cola souhaitait accroître sa production au Vietnam et avoir le plan de délocaliser ses usines dans des zones résidentielles et d'innover en matière de technologie pour se développer dans une direction verte et durable.Lors de la séance de travail avec le dirigeant vietnamien, Tim Hughes, vice-président chargé des relations gouvernementales et des affaires mondiales et des hauts dirigeants de la société SpaceX Corporation - leader mondial dans la fourniture d'engins spatiaux, de services de lancement de satellites et de communications par satellite ont révélé que SpaceX prévoyait d'investir environ 500 millions de dollars et souhaitait obtenir une licence pour investir dans la fourniture de services Starlink au Vietnam.Pham Minh Chinh a rencontré Nate Franklin, président de Pacifico Energy, un groupe privé d'énergies renouvelables spécialisé dans le développement de projets d'énergie solaire et d'énergie éolienne offshore. Au Vietnam, Pacifico Energy est actuellement le plus grand investisseur américain dans les énergies renouvelables avec le projet d'énergie solaire Mui Ne de 40 MW à Binh Thuan au Centre et le projet d'énergie éolienne Sunpro de 30 MW à Ben Tre au Sud.-VNA