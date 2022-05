Le Premier ministre Pham Minh Chinh travaille avec certaines entreprises de Vietnamiens des Etats-Unis spécialisées dans les secteurs financier et technologique. Photo: VNA



Washington (VNA) - A l'occasion de sa participation au Sommet spécial ASEAN-États-Unis et de sa visite de travail aux États-Unis et à l'ONU, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 17 mai (heure locale) des représentants d'entreprises, des scientifiques Viet kieu et des États-Unis.

Lors de son petit-déjeuner de travail avec certaines entreprises de Vietnamiens des États-Unis spécialisées dans les secteurs financier et technologique, Pham Minh Chinh a émis le souhait qu’elles poursuivent leurs efforts pour apporter des contributions au développement du pays d’origine ainsi qu’au partenariat intégral Vietnam-États-Unis.

Le Parti et l'État vietnamiens considèrent toujours la communauté vietnamienne à l'étranger comme une partie inséparable de la nation vietnamienne, a-t-il affirmé.

En rencontrant Sandy Gupta, vice-président et directeur pour l'Asie-Pacifique, et d'autres dirigeants de Microsoft, le chef du gouvernement a émis le souhait que ce groupe présente des recommandations au Vietnam pour qu’il puisse mettre en œuvre efficacement son programme de transformation numérique, édifier un gouvernement numérique, une société numérique...

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et Sandy Gupta, vice-président et directeur pour l'Asie-Pacifique du groupe Microsoft. Photo: VNA



Selon Sandy Gupta, Microsoft souhaite coopérer avec le Vietnam dans la transformation numérique, la garantie de la cybersécurité et aider le pays à réduire à zéro ses émissions nettes d'ici 2050.

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré des professeurs de l'Université Stanford dont la Prof-Dr. Ruth O'Hara, présidente du Conseil des professeurs, et vice-présidente de l'École de médecine de l'Université Stanford.

Les professeurs de l'Université Stanford ont évalué que le Vietnam était un point lumineux dans la prévention et la lutte contre le COVID-19 dans le monde.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh travaille avec des professeurs de l'Université Stanford. Photo: VOV

A cette occasion, Pham Minh Chinh a proposé à l'Université Stanford d'aider le Vietnam à développer l’intelligence artificielle (IA) et le Big Data, à partager des expériences dans la prévention et le contrôle des épidémies, à améliorer la qualité des ressources humaines, à produire des équipements médicaux, médicaments et produits biologiques, à trouver des ressources financières appropriées et à renforcer sa coopération scientifique et technologique, etc. -VNA