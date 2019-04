Hanoï, 26 avril (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu à Pékin des chefs d’entreprises étrangères le 26 avril à Pékin, dans le cadre des activités de son voyage en Chine pour participer au 2e Forum de "la Ceinture et la Route".

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le président du groupe Sunwah basé à Hong Kong, Jonathan Choi. Photo : VNA

Lors de la rencontre avec le chef du gouvernement vietnamien, le président du groupe Sunwah basé à Hong Kong, Jonathan Choi, a déclaré que la visite du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc contribuait à renforcer les relations entre le Vietnam et la Chine, créant ainsi un élan pour une coopération renforcée entre les entreprises des deux parties.

Jonathan Choi, qui est également président de la Chambre de commerce Hong Kong-Vietnam, a déclaré qu'il avait eu des séances de travail avec des représentants du ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural pour discuter de la coopération dans le domaine de l'agriculture.

Il a ajouté qu'il conduirait une délégation d'entreprises de Hong Kong à se rendre au Vietnam et inviterait des entreprises vietnamiennes à venir en Chine à la recherche d'opportunités de coopération dans ce domaine.

Un forum de promotion de l'investissement se tiendra prochainement à Hanoi dans le but de renforcer les liens d'investissement entre Hanoi et la province chinoise du Guangdong, a-t-il déclaré, souhaitant que le gouvernement vietnamien et le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc soutiennent cet activité.

En plus des activités d’investissement, Sunwah a également créé un centre culturel à l’Université nationale du Vietnam, à Hanoi, et envisage d’en ouvrir un autre en ce genre à Ho Chi Minh-Ville, a annoncé Jonathan Choi.

Pour sa part, le chef du gouvernement vietnamien a confirmé son soutien à la coopération entre Hanoi et Guangdong. Il a invité les entreprises chinoises à investir au Vietnam, en les appelant à utiliser les technologies respectueuses de l’environnement.

Il a appelé les entreprises de Hong Kong à accroître leurs investissements dans davantage de champs au Vietnam, tout en suggérant à Jonathan Choi de continuer à promouvoir la consommation de produits agricoles sur le marché chinois, domaine dans lequel le Vietnam dispose d'une force et d'un grand potentiel.



Il a proposé à Sunwah de créer un centre d'innovation au Vietnam et a chargé le ministère du Plan et de l’Investissement de collaborer avec Sunwah à ce projet.

Le même jour, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu une rencontre avec David Chow Kam Fai, président du groupe Legend Development à Macao (Chine), au cours de laquelle il s'est dit très intéressé par le marché vietnamien et souhaitait investir dans le tourisme et l'agriculture de pointe le pays.

Il a déclaré qu'il avait passé 10 ans à développer une technologie pour le développement de l'agriculture, dans l'espoir qu'il puisse l'appliquer au Vietnam.

Le groupe Legendale veut investir dans un projet touristique dans la ville centrale de Da Nang, a-t-il déclaré, exprimant son espoir que le gouvernement vietnamien soutienne et crée les conditions favorables au plan.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré que le gouvernement vietnamien favorise l’implantation des entreprises de Macao. –VNA