Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le vice-président du grouope thaïlandais WHA, David Nardone. Photo : VNA



Nghe An (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rencontré le 23 février à Nghe An des entreprises et investisseurs implantés dans cette province du Centre.



Outre les investisseurs vietnamiens, le chef du gouvernement a rencontré des représentants de plusieurs entreprises étrangères, dont le PDG de Mitsubishi Corporation, Tetsu Funayama, le vice-président permanent du joint-venture des zones industrielles Vietnam-Singapour (VSIP), Huynh Quang Hai, et le vice-président du grouope thaïlandais WHA, David Nardone.



Lors de sa rencontre avec le PDG de Mitsubishi Corporation, Nguyen Xuan Phuc a souhaité que le groupe japonais construise une usine de montage automobile dans le Centre du Vietnam.



Appréciant les améliorations du climat des affaires du Vietnam, Tetsu Funayama a annoncé que son groupe avait réfléchi à la construction d’une usine de montage automobile à Nghe An et qu’un mémorandum entre Mitsubishi Corporation et les autorités provinciales serait signé prochainement.



Il a également assuré que Mitsubishi effectuerait des études pour continuer d’investir dans les secteurs des infrastructures, de la santé, du commerce de détail et des technologies de l’information au Vietnam.



Rencontrant le vice-président permanent du joint-venture des zones industrielles Vietnam-Singapour (VSIP), Nguyen Xuan Phuc a demandé à VSIP d’attirer des investisseurs fiables et d’accorder de l’importance au respect de l’environnement. Il s’est également informé des activités de la zone industrielle VSIP Nghe An.



Selon Huynh Quang Hai, la zone industrielle VSIP Nghe An, d’une superficie de 326 hectares, recense actuellement 21 investisseurs en provenance de République de Corée, du Japon et plusieurs autres pays. D’ici fin d’année, le taux d’occupation aura été porté à 70%.



Lors de sa rencontre avec le vice-président du groupe thaïlandais WHA, le Premier ministre a apprécié les investissements de WHA au Vietnam. Le groupe thaïlandais investit actuellement dans le projet de construction de la zone industrielle WHA Hemaraj 1 – Nghe An, qui couvrira près de 500 hectares et devra être ouverte aux investisseurs cette année.



Affirmant que WHA est l’un des plus grands investisseurs thaïlandais dans les zones industrielles, David Nardone a émis son souhait de remporter du succès au Vietnam et d’attirer, ainsi, davantage d’entreprises thaïlandaises dans le pays.



Auparavant, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté à l’inauguration de l’entrepôt et du terminal pétroliers DKC Petro du groupe Thien Minh Duc. Implantés dans la zone économique Dong Nam (Sud-Est) de Nghe An, ces deux ouvrages représentent un investissement total de près de 1.500 milliards de dôngs (plus de 62 millions de dollars). L’entrepôt a une capacité de 120.000 tonnes et le terminal peut accueillir des navires de 49.000 tonnes. -VNA