Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité les ambassadeurs et chefs de bureaux de représentation du Vietnam à l’étranger à renforcer la diplomatie économique afin de drainer de nouveaux investissements directs étrangers au Vietnam et de faciliter les exportations de marchandises vietnamiennes vers leur pays d’accueil.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Lors d’une réception jeudi, 16 mars, à Hanoi, pour16 nouveaux ambassadeurs et chefs de bureaux de représentation du Vietnam à l’étranger du mandat 2023-2026, le chef du gouvernement a leur a demandé de saisir profondément la recommandation du secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyên Phu Trong lors de la Conférence nationale des affaires étrangères selon laquelle la diplomatie doit servir le développement du pays.

Les chefs d’organes de représentation du Vietnam à l'étranger ont également été invités à défendre l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Vietnam et à mieux protéger les ressortissants vietnamiens tout en promouvant la diplomatie culturelle.

Lors de la rencontre. Photo : VNA

Il est nécessaire d'accorder l'attention particulière et de réaliser bien la protection des citoyens et le travail vietnamien à l'étranger pour que les compatriotes et les expatriés se tournent vraiment vers la Patrie, consolident le grand bloc d'unité nationale dans la construction et la défense de la Patrie, a-t-il souligné.

Le Premier ministre a également demandé de promouvoir l'image nationale sous des formes diverses et riches, en apportant des contributions concrètes pour "faire de la culture une force endogène, promouvoir l'aspiration à développer un pays prospère et durable" dans l'esprit de la 13e Congrès national du Parti, notamment le renforcement de l'enseignement du vietnamien à l'étranger.

Les ambassadeurs et chefs de bureaux de représentation du Vietnam à l’étranger de ce mandat représentent le Vietnam dans 48 pays et territoires à travers le monde. - VNA