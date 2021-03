Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc rencontre le 22 mars les anciens responsables de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh. Photo : VNA

Hanoï, 22 mars (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a rencontré le 22 mars les anciens responsables de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (UJCHCM) et les jeunes exemplaires ayant remporté le prix Ly Tu Trong 2021 à l’occasion du 90e anniversaire de l’UJCHCM (26 mars 1931 - 2021) ).

Exprimant leur satisfaction devant le développement de la nation, les anciens responsables de l’Union ont déclaré qu’ils soutenaient les politiques et les orientations du Parti et de l’État, notamment l’objectif pour faire du Vietnam un pays fort et prospère en 2045.

Ils espèrent que les jeunes du pays continueront à contribuer à ces progrès.

Soulignant sa gratitude envers les anciens responsables de l’UJCHCM, dont beaucoup étaient des soldats apportant des contributions significatives à la révolution vietnamienne pour l'indépendance et la cause de la construction nationale, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a déclaré que le Parti et l'État attachent toujours de l'importance au rôle et à la position de la jeunesse.

Ils sont la force d’avant-garde de la révolution et sont placés au centre de la stratégie de développement des ressources humaines du pays, a-t-il ajouté.

Pour concrétiser la Résolution du Parti sur les affaires de jeunesse, il a demandé à l’Union de continuer à prendre soin de ses membres et des jeunes, en particulier dans la formation personnelle et la construction de carrière.

Chaque membre de l’UJCHCM doit se préparer à se défendre dans la 4e Révolution industrielle et du côté obscur de l'économie de marché, a-t-il noté.

Il a recommandé à l’Union de trouver de nouvelles façons d'attirer la participation dans les mouvements de jeunesse et de renforcer l'éducation sur l'idéologie révolutionnaire, la moralité et le mode de vie chez les jeunes, en particulier dans les régions éloignées.

Le Premier ministre a souligné que l'ensemble du système politique doit prêter attention de l’UJCHCM et aux affaires liées aux jeunes.- VNA