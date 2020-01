Hanoi, 17 janvier (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le 17 janvier le recteur de l’École John F. Kennedy School of Government, relevant de l’Université de Harvard, Douglas Elmendorf, ainsi que Thomas Valley, représentant de l’Université Fulbright du Vietnam.

Lors de la réception, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré que le partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis s'était développé de manière pratique et efficace dans tous les domaines, notant que la coopération dans les domaines économique, commercial, d’investissement et d’éducation et de formation restait des motivations importantes.



L'Université de Harvard a maintenu le Vietnam Executive Leadership Program (VELP), qui aide les dirigeants vietnamiens à échanger des points de vue avec des professeurs et des experts de l'université américaine, des décideurs politiques et de grandes entreprises américaines, contribuant ainsi à la construction de visions et d'idées pour les décideurs de la politique du Vietnam, a-t-il dit.



Le dirigeant vietnamien a applaudi les premiers succès de l’Université Fulbright, exprimant son espoir que la visite de travail au Vietnam ouvrira un nouveau chapitre dans la coopération en matière d'éducation et de formation entre l'Université de Harvard et le Vietnam.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a suggéré que l'Université de Harvard et l'Université Fulbright continuent d'organiser le programme VELP et offrent des bourses aux étudiants vietnamiens, contribuant ainsi à développer les ressources humaines pour le Vietnam.



Pour sa part, Douglas Elmendorf s'est félicité du développement heureux des relations bilatérales après 25 ans de normalisation des relations entre les deux pays, y compris la coopération en matière d'éducation et de formation.



L'école s'engage à continuer de soutenir et de promouvoir des projets et des initiatives de coopération en matière d'éducation et de formation entre les deux nations dans un proche avenir, a-t-il souligné.



Douglas Elmendorf a déclaré que les États-Unis et de nombreux pays avaient fait face à des défis similaires à ceux auxquels le Vietnam est confronté aujourd'hui. Par conséquent, les domaines enseignés à l'université aideront le Vietnam dans l'élaboration des politiques, la gestion publique et l'urbanisation.



Dans le même temps, Thomas Vallely a déclaré que la visite en cours vise à échanger des vues et à proposer des programmes de coopération dans le temps à venir.



Créée en 2016 avec son siège à Ho Chi Minh-Ville, l'Université Fulbright est un établissement d'enseignement supérieur indépendant et sans but lucratif. – VNA