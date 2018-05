Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le président du groupe américain J.P. Morgan, Jamie Dimon. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – « En accélérant sa restructuration économique, le Vietnam a besoin de grands partenaires comme J.P. Morgan », a affirmé le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc en recevant le 3 mai à Hanoï Jamie Dimon, président de ce groupe américain.

Il a déclaré que le gouvernement vietnamien tenait en haute estime le rôle de J.P. Morgan sur le marché financier international et saluait sa participation active au processus d’actionnarisation de grandes entreprises publiques vietnamiennes.

« Le gouvernement vietnamien favorise toujours les activités des sociétés et groupes américains sur son sol, dont J.P. Morgan », a-t-il affirmé, avant d’appeler les investissements américains dans les secteurs financier et bancaire, de l’énergie, des technologies.

Le Premier ministre a demandé au groupe J.P. Morgan d’encourager les sociétés américaines à venir investir au Vietnam. Il a indiqué que le Conseil d’affaires Etats-Unis – ASEAN (USABC) et plusieurs entreprises américaines appréciaient le climat des affaires au Vietnam.

« Le gouvernement vietnamien accélère la restructuration d’entreprises publiques, du système bancaire et de l’aviation », a souligné Nguye Xuan Phuc, affirmant qu’il s’agissait de grandes opportunités pour les investisseurs étrangers.

Jamie Dimon a apprécié la croissance élevée du Vietnam et ses réformes économiques profondes. Il a affirmé que son groupe souhaitait investir à long terme au Vietnam et fournir les meilleurs services financiers aux partenaires, entreprises et établissements de crédit dans le pays. Jamie Dimon a souligné que J.P. Morgan était prêt à participer à la restructuration du système bancaire et d’actionnarisation des entreprises publiques au Vietnam. -VNA