Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu ce jeudi à Hanoï une délégation de la Commission du commerce international du Parlement européen, conduite par son président Bernd Lange.

Le Premier ministre a hautement apprécié les activités actives de la délégation durant son séjour au Vietnam et remercié Bernd Lange pour ses efforts visant à accélérer la signature par l’Union européenne (UE) de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE (EVFTA) et de l’Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’UE (EVIPA).

Il a demandé de multiplier les visites de délégation de haut niveau, de maintenir les mécanismes de dialogue et de coopération et de résoudre rapidement les problèmes existants dans les relations bilatérales, ce pour s’orienter vers la célébration du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2020.

Le chef du gouvernement a salué la signification économique stratégique de l’EVFTA et de l’EVIAP pour les liens entre le Vietnam et l’UE, ainsi que pour la promotion d’une connectivité économique ouverte, transparente et basée sur les règlementations.



Il a espéré que l'Assemblée nationale du Vietnam et le PE approuveront les accords le plus tôt que possible. Il a estimé l'intérêt de l'UE pour la région d’Asie-Pacifique et de sa position de soutenir la liberté, la sécurité et la sûreté de la navigation maritime en Mer Orientale, souhaitant que l'UE continue à jouer un rôle actif et constructif dans la région. Il a aussi souhaité une coopération plus étroite entre l’UE et l’ASEAN comme entre l’UE et le Vietnam dans le cadre multilatéral.

Bernd Lange a affirmé que l'UE soutenait la position du Vietnam au regard de la question de la Mer Orientale, ajoutant qu'avec la signature d'importants accords de commerce et d'investissement, le développement des liens fondés sur le partenariat plutôt que sur la concurrence est extrêmement important dans le contexte du monde de fluctuations et de risques.

Il a ajouté que le PE envisagerait de voter en février 2020 pour la ratification des deux accords et affirmé que l’UE était prête à aider le Vietnam à élaborer et à perfectionner les politiques permettant de stimuler la croissance et d’améliorer la vie de la population.



L'UE souhaite travailler étroitement avec le Vietnam lors des forums multilatéraux, notamment en 2020 où le Vietnam assumera la présidence de l'ASEAN et le membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour le mandat 2020 - 2021, a-t-il déclaré. -VNA