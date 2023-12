Dubaï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu dimanche 3 décembre à Dubaï le ministre d’État émirati au Commerce extérieur Thani ben Ahmed Al Zeyoudi, ainsi que des représentants de certaines grandes entreprises émiraties.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh serre la main du ministre d’État émirati au Commerce extérieur Thani ben Ahmed Al Zeyoudi, à Dubaï, le 3 décembre. Photo : VNA

La rencontre faisait partie de son voyage pour assister à la 28e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28) et à certaines activités bilatérales aux Émirats arabes unis.Exprimant leur satisfaction quant au développement de l’amitié et de la coopération multiforme entre les deux pays, le chef du gouvernement vietnamien et le ministre d’État émirati ont partagé l’opinion selon laquelle les deux parties disposent encore d’un énorme potentiel de coopération pour renforcer les liens économiques, commerciaux et d’investissement, y compris les investissements des fonds des Émirats arabes unis dans les énergies renouvelables et les infrastructures au Vietnam.Thani ben Ahmed Al Zeyoudi a fait l’éloge de la délégation vietnamienne et des contributions actives du Premier ministre Pham Minh Chinh à la COP28. Il a noté que grâce aux orientations fermes des dirigeants des deux pays, les négociations sur un accord de partenariat économique global (CEPA) entre le Vietnam et les Émirats arabes unis ont fait des progrès décisifs et pourraient être signées en 2024.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les résultats des négociations obtenus en un temps record et a demandé aux deux parties de continuer à promouvoir les négociations afin d’achever rapidement les travaux.Il a reçu les entreprises et les fonds d’investissement des Émirats arabes unis venus explorer les opportunités et étendre leurs opérations et leur coopération au Vietnam, ajoutant que le Vietnam élabore des politiques d’investissement préférentielles pour les secteurs émergents et de haute technologie auxquels s’intéressent neuf entreprises participant à la réunion, dont Mubadala, Masdar Energy, le Fonds d’Abu Dhabi pour le développement et la Abu Dhabi National Oil Company.Avec les réglementations existantes, le CEPA et ces politiques préférentielles, une fois entrées en vigueur, fourniront des bases importantes aux entreprises pour mener à bien leurs projets, a déclaré le chef du gouvernement, suggérant aux entreprises des Émirats arabes unis de développer des villes portuaires ou des centres financiers au Vietnam.Lors de la rencontre, les responsables des entreprises émiraties ont déclaré qu’ils attendaient beaucoup du CEPA afin d’intensifier les partenariats d’investissement avec le Vietnam dans des domaines tels que les infrastructures, les ports maritimes, la transformation numérique, les énergies propres et renouvelables, la construction de centres financiers, les soins de santé et l’agriculture.A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le ministre d’État Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ont assisté à la remise des protocoles d’accord de coopération entre le port d’Abou Dhabi et l’Administration maritime du Vietnam, ainsi qu’entre la société de technologie numérique Sirius IHC et l’Autorité nationale de transformation numérique relevant du ministère vietnamien de l’Information et de la Communication.