Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le directeur général de Samsung Electronics, Roh Tae-moon. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 5 août à Hanoï le directeur général de Samsung Electronics, Roh Tae-moon, en visite de travail au Vietnam.



Le Premier ministre a affirmé que le gouvernement vietnamien s’engageait à créer toutes les conditions favorables pour les investisseurs étrangers en général et Samsung en particulier. Il a déclaré espérer que Samsung continuerait à faire des suggestions sur les mécanismes et politiques vietnamiens et à développer ses investissements et ses activités commerciales au Vietnam.



Le chef du gouvernement a suggéré que Samsung étudie la possibilité d’accroître ses investissements dans la fabrication de semi-conducteurs au Vietnam et accélère la construction de son Centre de Recherche et Développement (R&D) à Hanoï pour l’achever fin 2022. Il a également émis le souhait que Samsung promeuve les activités de soutien au renforcement des capacités des entreprises vietnamiennes afin qu'à l'avenir, de nombreuses entreprises vietnamiennes puissent participer plus profondément à la chaîne d'approvisionnement et à l'écosystème de développement du groupe.



De son côté, le directeur général de Samsung Electronics a déclaré apprécier les efforts et les réalisations du Vietnam en termes de prévention et de contrôle de l’épidémie, de reprise et développement socio-économiques. Il a remercié le Vietnam pour avoir aidé Samsung à surmonter des difficultés causées par l'épidémie et pour avoir créé un environnement favorable aux entreprises.



Selon lui, au premier semestre, les exportations de Samsung Vietnam se sont chiffrées à 34,3 milliards de dollars, soit une hausse d’environ 18% en un an. Le groupe prépare une production d'essai de produits semi-conducteurs et les produira en masse à partir de juillet 2023 dans l'usine Samsung Electro-Mechanics Vietnam à Thai Nguyen. Il envisage d’inaugurer son Centre R&D à Hanoï fin 2022 ou début 2023. En outre, Samsung prévoit d'aider 50 fournisseurs du groupe au Vietnam à améliorer la compétitivité grâce au développement d'usines intelligentes... -VNA