Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et Dato Sri Idris Jala, directeur général et président du Conseil d’administration de PEMANDU. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a estimé que la Malaisie était l’un de grands investisseurs au Vietnam et disposait des expériences dans l’amélioration de l’environnement d’investissement.

Le chef du gouvernement vietnamien a reçu mercredi 18 juillet à Hanoi Dato Sri Idris Jala, directeur général et président du Conseil d’administration de PEMANDU (Performance Management And Delivery Unit) de Malaisie et d’une délégation de la Banque mondiale. Il a souligné que les deux pays étaient très attachés au sein de l’ASEAN et partageaient des leçons de succès.

Dato Sri Idris Jala a insisté sur de bons résultats des séances de travail avec des ministères et secteurs du Vietnam. Il a suggéré l’organisation des séminaires internationaux pour que le Vietnam puisse se renseigner sur les expériences étrangères, ce afin de créer les changements actifs dans la réforme et l’innovation. Il a affirmé continuer les contributions pour aider le Vietnam à se développer dans le futur.

Nguyen Xuan Phuc a promis de discuter avec des organes vietnamiens de l’organisation des séminaires sur la réforme et l’innovation, selon les suggestions de Dato Sri Idris Jala. Il a tenu en haute estime les expériences de Malaisie dans la réforme institutionnelle. Il a souligné les actions rapides lors de l’époque de la révolution industrielle 4.0. - VNA