Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et Adam Boehler, directeur exécutif de la Société de financement du développement international des États-Unis (DFC). Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le 8 janvier à Hanoï Adam Boehler, directeur exécutif de la Société de financement du développement international des États-Unis (U.S. International Development Finance Corporation – DFC).



Soulignant le développement heureux des relations vietnamo-américaines en tous domaines, Nguyen Xuan Phuc a déclaré que le Vietnam avait l’intention d’acquérir un grand nombre de produits et équipements américains et poursuivait un commerce équilibré avec les Etats-Unis.



De son côté, Adam Boehler a affirmé que le président américain Donald Trump tenait en haute estime les relations avec le Vietnam et avait demandé à DFC de privilégier la coopération avec Hanoï. Il a confirmé l’engagement de DFC sur l’investissement au Vietnam, notamment dans les secteurs de l’énergie, de la santé et des infrastructures.



Cette année, le Vietnam assume la présidence tournante de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est). C’est pourquoi DFC souhaite investir dans le développement de la connectivité des pays du Mékong en termes d’infrastructures, a-t-il indiqué.



Nguyen Xuan Phuc a souligné que le Vietnam était prêt à coopérer étroitement avec la Société américaine pour élaborer des programmes d’investissement sur son sol ainsi que dans d’autres pays du Mékong. Il a déclaré souhaiter que DFC discute avec les organes compétents vietnamiens des secteurs prioritaires et soutienne les investissements américains au Vietnam, notamment dans le delta du Mékong. -VNA