Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et l'ambassadeur des Etats-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 30 mars à Hanoï l'ambassadeur des Etats-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper, venu lui rendre une visite de courtoisie à l'occasion de sa prise de fonctions au Vietnam.



Le Premier ministre a réaffirmé que les États-Unis étaient l'un des partenaires les plus importants du Vietnam, et que le Vietnam souhaitait travailler avec les États-Unis pour continuer à approfondir leur partenariat global, sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, du régime politique et des différences de chacun.



Le Premier ministre a exprimé sa satisfaction quant aux progrès réalisés dans les relations entre les deux pays au cours des derniers temps. Il a indiqué que les relations économiques et commerciales avaient continué d’être un moteur important avec un commerce bilatéral record de 111 milliards de dollars en 2021, avant d’apprécier la coopération bilatérale dans la prévention et le contrôle du COVID-19, ainsi que la reprise post-pandémique.



À cette occasion, au nom des dirigeants du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié le gouvernement et le peuple américains pour avoir accordé au Vietnam des dizaines de millions de doses de vaccins et de nombreuses fournitures médicales au service de la réponse à la crise sanitaire.



Selon le chef du gouvernement vietnamien, la coopération dans le traitement des conséquences de la guerre est un point positif dans les relations entre le Vietnam et les États-Unis, contribuant à renforcer la confiance entre les deux peuples. La réponse au changement climatique, elle, est devenue un domaine de coopération stratégique entre les deux pays. Par ailleurs, les domaines de coopération tels que l'éducation - la formation, la sécurité - la défens, sont des prémisses importantes pour promouvoir les relations entre les deux pays.



L'ambassadeur Marc E. Knapper a déclaré apprécier le fort développement du Vietnam dans tous les domaines, en particulier dans la prévention et le contrôle de l’épidémie et la reprise économique post-épidémique.



Il s’est engagé à travailler activement avec les ministères et les organes vietnamiens pour maintenir de façon régulière les échanges de délégations et les contacts entre les deux pays, renforcer les échanges commerciaux et les investissements, promouvoir la coopération dans la réponse au changement climatique, la construction d’infrastructures de qualité, le développement vert et durable, la formation des ressources humaines, la transformation numérique...



L'ambassadeur américain a réaffirmé la volonté de son pays de renforcer la coopération avec les pays de l'ASEAN et la région Indo-Pacifique pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région.



Les deux parties ont également parlé des positions des pays de l’ASEAN concernant la garantie de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, le règlement pacifique des différends sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est déclaré convaincu que les relations des deux pays continueraient à se développer de manière durable, efficace et efficiente sur les principes de sincérité, de confiance, de respect et d'égalité, pour le bonheur et la prospérité des deux peuples.-VNA