Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (premier rang, 3e à partir de la droite) et des hommes d'affaires singapouriens. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le 15 juillet à Hanoï une délégation d’hommes d’affaires singapouriens, venus rechercher des opportunités au Vietnam.



Cette visite de la délégation singapourienne, qui comprend des représentants de 36 entreprises, est placée sous les auspices de la Singapore Business Federation (SBF) et Enterprise Singapore (ESG).



Soulignant les efforts du Vietnam pour améliorer son climat d’investissement et s’intégrer à l’économie internationale, le Premier ministre a affirmé que le gouvernement vietnamien créerait des conditions propices aux investisseurs et était prêt à écouter leurs avis et opinions. Il a indiqué qu’à travers le Vietnam, les entreprises singapouriennes pourraient accéder à de grands marchés partenaires du pays. Nguyen Xuan Phuc a déclaré souhaiter que les investisseurs étrangers restent à long terme au Vietnam.



Au nom des hommes d’affaires singapouriens, le président de la SBF, Teo Siong Seng, a déclaré apprécier la croissance continue du Vietnam en dépit des fluctuations économiques mondiales. Il a assuré que Singapour continuerait de contribuer à la croissance vietnamienne.



De leur côté, les représentants d’ESG ont affirmé la volonté de coopérer avec le Vietnam dans le développement des villes intelligentes, l’innovation et d’autres secteurs de la 4e révolution industrielle.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a appelé les entreprises singapouriennes à augmenter leurs investissements dans le développement des infrastructures et des start-up, la logistique, le secteur financier et bancaire, les technologies de l’information, l’électronique, l’éducation, la santé, le tourisme, l’industrie maritime, l’aérospatiale, l’actionnarisation des entreprises publiques, l'industrie pharmaceutique… Il a en outre indiqué que l’investissement dans les aéroports au Vietnam était rentable vu la forte croissance du marché vietnamien du transport aérien. Il a également souhaité une bonne coopération dans le développement des villes intelligentes.



Le chef du gouvernement a déclaré apprécier les expériences de Singapour en termes d’innovation, ainsi que ses propositions concernant les centres d’innovation communs. Il a demandé à la partie singapourienne de collaborer avec la partie vietnamienne dans la planification de Da Nang, ville ayant une superficie équivalente à celle de Singapour. -VNA