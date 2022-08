Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé lors d’une conférence nationale organisée en format hybride, samedi 20 août, des pistes et solutions pour développer un marché du travail flexible, moderne, durable et intégré.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la conférence, à Hanoi, le 20 août. Photo: VNA



"Parallèlement à la construction d’une économie de marché à orientation socialiste, le Parti et l’État ont toujours prêté attention au développement du marché du travail, identifiant le développement des ressources humaines comme l’une des trois percées stratégiques aux côtés du perfectionnement des institutions et de la modernisation des infrastructures", a-t-il déclaré.



"Se formant et se développant dans l’économie de marché, le marché du travail occupe une place très importante comme son fonctionnement efficace contribue à assurer la stabilité économique, politique et sociale", a-t-il indiqué.



Le chef du gouvernement a estimé que le développement du marché du travail doit répondre à sept questions.



"Pourquoi un grand nombre de travailleurs hautement qualifiés formés à l’étranger ne veulent-ils pas retourner travailler dans leur pays d’origine? Pourquoi un certain nombre de salariés du secteur public sont-ils récemment passés au secteur privé?"



"Pourquoi la main-d’œuvre exportatrice de notre pays a-t-elle un revenu moyen inférieur à celui des autres pays de la région, et sa compétivité internationale est-elle encore faible?"



"Pourquoi les habitants de certaines localités doivent-ils quitter leur famille, leurs jeunes enfants, leurs parents âgés, quittent même leurs terres, champs et jardins pour aller travailler ailleurs?"



"Pourquoi la vie d’une partie des travailleurs des zones industrielles et des grandes villes reste-t-elle encore difficile, notamment en matière de logement? Pourquoi y a-t-il encore des grèves dans certaines zones industrielles?"



"Et pourquoi avons-nous besoin d’une stratégie de développement du marché du travail alors que le temps de l’âge d’or démographique est révolu?", s’est-il interrogé, soulignant que "ce sont des questions auxquelles nous devons avoir des réponses".



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé d’abord de sensibiliser sur le marché du travail, de continuer de perfectionner les institutions, les politiques et les lois afin de libérer radicalement la capacité de production, de développer la main-d’œuvre qualifiée, de promouvoir l’emploi durable, et de continuer d’internaliser et de spécifier les normes du travail conformément aux conditions du Vietnam.



"Il est nécessaire de développer un système d’information sur le marché du travail, un système de centres de services pour l’emploi, des entreprises de services pour l’emploi, un système d’enseignement professionnel et un filet de sécurité sociale...", a souligné le chef du gouvernement.

Il a jugé nécessaire de mettre en place un système de gestion du marché du travail moderne et transparent et de renforcer les investissements dans la numérisation de l’administration du travail et de l’emploi liée à la numérisation de la gestion de la population.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de s’employer à investir à la fois dans les mécanismes, les politiques et les ressources pour construire un système d’information et de prévision du marché du travail à plusieurs niveaux.

Il a ordonné d’accélérer l’élaboration des politiques de l’emploi tout en tenant compte des mouvements de la main-d’œuvre et des emplois en fonction de la géographie et de l’emplacement du lieu de travail, d’avoir un mécanisme pour encourager la mobilité de la main-d’œuvre, de promouvoir la connexion des marchés du travail, de créer des emplois dans les zones rurales et montagneuses, de mettre en place des politiques d’aide au logement pour les travailleurs des zones industrielles et des grandes villes.

"Le gouvernement a organisé une conférence sur le logement social dans le but de construire au moins un million de logements sociaux pour les travailleurs et les personnes à faible revenu d’ici 2030", a-t-il fait savoir.

Il a demandé une rénovation globale du système de formation et d’enseignement professionnel dans un sens ouvert et flexible pour améliorer la qualité de l’éducation et de la formation, améliorer la qualité des ressources humaines au service du processus de restructuration économique, d’industrialisation et de modernisation du pays dans le contexte de la quatrième révolution industrielle.

Le chef du gouvernement a recommandé d’applanir les difficultés et obstacles dans la connexion de l’enseignement professionnel avec les entreprises, de formuler des politiques préférentielles d’apprentissage, d’amélioration des compétences professionnelles, d’évaluation et de reconnaissance des niveaux de compétence des travailleurs.

A cette occasion, il a souhaité que les agences et organisations internationales continuent de fournir leur soutien en matière de financement, d’amélioration des capacités et partagent avec le Vietnam des expériences de développement et de gestion du marché du travail et des ressources humaines. – VNA