Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a recommandé mercredi 1er décembre à la ville de Dà Nang (Centre) de renforcer le partenariat public-privé, de développer des ressources humaines et des infrastructures de haute qualité et de promouvoir le tourisme.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion virtuelle, le 1er décembre. Photo : VNA

Présidant une réunion virtuelle entre les membres permanents du gouvernement et les dirigeants de la ville de Dà Nang, il a souligné que dans son processus de développement, la ville a révélé un certain nombre de limites en termes de structure et de taille de l’économie et de niveau de développement.Le chef du gouvernement a souligné que Dà Nang devait prêter attention au travail d’édification du Parti et à l’amélioration de la qualité de son personnel public.Il a demandé à Dà Nang de travailler en étroite collaboration avec les ministères et secteurs compétents pour les examens des institutions et des politiques. Il a également donné des orientations sur certains projets spécifiques proposés par la ville.Lors de la réunion, le secrétaire du comité municipal du Parti, Nguyên Van Quang, a fait savoir que les politiques de protection sociale en faveur des personnes impactées par l’épidémie de Covid-19 ont été renforcées par les autorités locales à tous les niveaux.La ville de Dà Nang a soumis 23 propositions au gouvernement et aux ministères et secteurs concernant les orientations, les politiques et les projets pour son développement. – VNA