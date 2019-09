Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a présidé le 23 septembre à Hanoï une réunion avec les dirigeants de nombreux ministères, organes, groupes et grandes compagnies pour évaluer l’application des accords et conventions de haut niveau entre le Vietnam et deux pays voisins que sont le Laos et le Cambodge.

Les participants ont discuté des mesures propres à accélérer les programmes et projets de coopération avec le Laos et le Cambodge en 2019. Ils ont constaté que les relations commerciales entre le Vietnam et ces deux pays voisins avaient augmenté de 15% au cours des huit premiers mois de l’année et devraient atteindre, voire dépasser, l’objectif fixé pour 2019. Ils ont en outre souligné que la coopération bilatérale dans l’investissement, l’énergie, les transports, l’éducation et la formation, la culture et plusieurs autres secteurs, avait abouti à des résultats positifs.

Les Premiers ministres laotien et cambodgien effectueront des visites officielles au Vietnam en octobre prochain. -VNA