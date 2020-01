Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de la réunion d’urgence sur le nouveau coronavirus, le 27 janvier. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a présidé le 27 janvier une réunion d’urgence avec les dirigeants des ministères et organes compétents sur le nouveau coronavirus.



Le chef du gouvernement a demandé aux dirigeants des ministères et organes compétents et des localités d’avancer des mesures concrètes, urgentes et synchrones pour éviter la propagation du nouveau coronavirus au Vietnam.



Soulignant que protéger la vie et la santé des habitants est la mission la plus importante, il a affirmé la nécessité de trouver des mesures plus opportunes et plus synchrones.



Apparu début décembre sur un marché de Wuhan, le coronavirus a déjà fait 80 morts et près de 2.700 personnes ont été contaminées en Chine. La Chine a prolongé, ce lundi, son long congé du Nouvel an dans l’espoir de retarder le pic d’affluence dans les transports et de réduire les risques de contagion.



Dans le monde, 50 cas de contamination ont été confirmés dans 15 pays et territoires.



Au Vietnam, 38 cas sont placés sous surveillance et mis en isolement. Parmi eux figurent deux Chinois déjà testés positifs qui sont actuellement soignés à l’hôpital de Cho Ray à Ho Chi Minh-Ville. -VNA