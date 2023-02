Le Premier ministre Pham Minh Chinh à la conférence. Photo : VNA



Binh Dinh (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 5 février, dans la ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre), une conférence pour déployer le Plan d'action du gouvernement pour mettre en oeuvre la Résolution No 26-NQ/TW du 3 novembre 2022 du Bureau Politique sur l'orientation du développement socio-économique, la garantie de la sécurité et de la défense du Centre septentrional et du littoral du Centre jusqu'en 2030, avec vision à l'horizon 2045, et promouvoir les investissements dans ces régions, sur le thème « Connexion - Percée de l'économie maritime - Développement rapide et durable ».



Des dirigeants de ministères, de secteurs, de localités ; des partenaires de développement, des entreprises, des investisseurs nationaux et étrangers ont discuté des potentiels, opportunités et avantages concurrentiels du Centre septentrional et du littoral du Centre, ainsi que de programmes, d’actions et de mesures révolutionnaires pour relier ces régions, créer des percées dans l'économie maritime et promouvoir leur développement rapide et durable.



Des délégués locaux ont proposé des solutions pour développer des centres de tourisme et de services de classe mondiale ; former des parcs industriels de haute technologie ; créer des produits locaux distinctifs ; accroître les liens interrégionaux. Des experts internationaux ont quant à eux proposé des mécanismes et des politiques pour attirer et mobiliser des ressources externes afin d'investir dans le développement économique et des infrastructures.



S’exprimant à la conférence, le Premier ministre a souligné que le Centre septentrional et le littoral du Centre avaient un rôle et occupaient une position stratégique particulièrement importante en termes d'économie, de politique, de culture, de défense nationale, de souveraineté maritime et insulaire... , que ces régions étaient aussi un pont important dans les échanges économiques et culturels internationaux..., particulièrement dans le développement de l’économie maritime.



Le Centre septentrional et le littoral du Centre disposent d'un réseau de transport de qualité ; de ressources naturelles abondantes favorables au développement de nombreuses formes de tourisme. Ces deux régions abritent 5 patrimoines culturels et naturels mondiaux et 6 patrimoines culturels immatériels reconnus par l'UNESCO.

La conférence sur le développement du Centre septentrional et du littoral du Centre. Photo : VNA



Le chef du gouvernement a demandé aux ministères, aux secteurs et aux 14 villes et provinces de ces régions de se concentrer sur le perfectionnement des institutions, de la planification régionale, avec l’accent mis sur la transformation numérique, le développement de l'économie verte, de l’économie circulaire, de l’économie touristique, de l'économie forestière, de l’économie agricole.



Ces régions doivent prêter attention à trois moteurs de croissance que sont la consommation, l'investissement et l'exportation ; développer leurs infrastructures socio-économiques notamment celles de transport en priorité le réseau d'autoroutes et les corridors économiques côtiers associés aux ports maritimes, le corridor économique Est-Ouest reliant les Hauts Plateaux du Centre.



En ce qui concerne la promotion et l'attraction des investissements, Pham Minh Chinh a demandé de se concentrer sur la suppression des obstacles pour en attirer davantage ; la promotion de la chaîne d'approvisionnement, la réduction des coûts de transaction. Il a suggéré aux partenaires et investisseurs d'avoir une stratégie commerciale à long terme et durable, de se conformer strictement aux engagements d'investissement, aux accords de coopération et aussi aux lois vietnamiennes.



A cette occasion, les localités du Centre septentrional et du littoral du Centre ont annoncé des projets prioritaires en attente de capitaux d'investissement, notamment des parcs industriels, des ports maritimes, des parcs éoliens, des autoroutes et des aéroports, des infrastructures de tourisme et de logistique... -VNA