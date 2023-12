Le Premier ministre Pham Minh Chinh prend la parole lors de la conférence. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé jeudi 7 décembre à Hanoï une conférence sur la résolution des difficultés liées à la croissance du crédit afin de promouvoir la croissance et la stabilité macroéconomique.



Selon la Banque d'État du Vietnam (BEV), au 30 novembre, l’encours total du crédit atteignait plus de 13 millions de milliards de dôngs. Fin novembre, l’encours des nouveaux crédits n’a augmenté que de moins de 9%, tandis que l'objectif pour l'ensemble de l'année 2023 est d'environ 14%. La marge restante est d'environ 700.000 milliards de dôngs.



Les résultats de la mise en œuvre des programmes de crédit à taux préférentiels sont en deçà des attentes, en particulier le plan de 120.000 milliards de dôngs pour la construction de logements sociaux. Les créances douteuses ont tendance à augmenter et présentent des risques pour certains établissements de crédit fragiles, affectant ainsi la sécurité du système.



Afin d’accroître l'accès au crédit et promouvoir les fonds bancaires au service du développement économique, le Premier ministre a demandé à la BEV de continuer à suivre de près la situation pour mener la politique monétaire de manière proactive, flexible et efficace, donnant la priorité à la promotion de la croissance économique et de la croissance du crédit.



Il a ordonné à la BEV de mettre en œuvre des solutions adaptées aux évolutions macroéconomiques et de l'inflation, de chercher à améliorer la qualité du crédit et de privilégier les secteurs moteurs de croissance de l’économie.



Il lui a également demandé de continuer à diriger la mise en œuvre drastique et efficace du programme de crédit de 120.000 milliards de dôngs de prêts à taux préférentiels pour le développement des logements sociaux et des logements pour les ouvriers, et du programme de crédit à taux préférentiels de 15.000 milliards de dôngs pour les secteurs sylvicole et aquatique.



Le Premier ministre a demandé aux établissements de crédit de continuer à chercher à réduire leurs coûts, de simplifier les procédures et les conditions de prêt, d'améliorer l'application des technologies de l'information et la transformation numérique. Objectif : continuer à réduire les taux d'intérêt des prêts, en augmentant l'accès au crédit des particuliers et des entreprises...



Les établissements de crédit et les sociétés financières sont en outre appelés à favoriser les prêts à la consommation, à accélérer l’élaboration et la mise en œuvre des plans de restructuration liés au traitement des créances douteuses sur la période 2021-2025, à prendre des mesures pour minimiser l’apparition de nouvelles créances douteuses.



Le Premier ministre a demandé aux ministères, organes compétents et aux localités de collaborer étroitement avec la BEV et le système d'établissements de crédit afin d'éliminer les difficultés liées à la croissance du crédit pour la production et le commerce, favorisant ainsi la croissance et la stabilité macroéconomique. -VNA