Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la conférence. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 20 avril, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une conférence pour annoncer et mettre en œuvre la Planification globale nationale pour la période 2021 - 2030, avec une vision à l'horizon 2050.



L’événement a été organisé en présentiel et en ligne, réunissant des membres du gouvernement et des dirigeants des 63 provinces et grandes villes du pays.



Lors de la conférence, le Premier ministre a souligné l’importance de la Planification globale nationale pour exploiter au mieux les potentiels et les avantages du pays en vue d’un développement socio-économique rapide et durable.



Le Premier ministre a demandé aux organes et secteurs de tous niveaux de se concentrer sur la mise en œuvre synchrone et efficace des tâches et des solutions pour réaliser la Planification globale nationale.



Il est nécessaire de garantir des ressources pour une mise en œuvre efficace de la Planification globale nationale, de concentrer les fonds pour la mise en œuvre des projets et programmes d'importance nationale, a-t-il affirmé.



Une bonne mise en œuvre de la Planification globale nationale contribuera à édifier un pays puissant et prospère et à rendre la vie de la population de plus en plus heureuse et prospère, a souligné Pham Minh Chinh.



Le chef du gouvernement a ordonné aux organes concernés d’élaborer et publier rapidement des plans pour exécuter leurs tâches assignées, après la publication par le gouvernement de la Résolution sur le programme d'action pour mettre en œuvre la Résolution n° 81/2023/QH15 de l'Assemblée nationale concernant la Planification globale nationale pour la période 2021 - 2030, avec une vision à l'horizon 2050.



Les ministères, les secteurs, les localités proposent rapidement des solutions pour lever les difficultés et les obstacles, suivent de près la mise en œuvre des tâches, a-t-il exigé, avant de leur demander de faire chaque année une évaluation de la situation d'exécution et de l'envoyer au ministère du Plan et de l'Investissement pour faire rapport au gouvernement et au Premier ministre.



Le chef du gouvernement a appelé les agences du Parti, l'Assemblée nationale, le Front de la Patrie du Vietnam et les organisations sociopolitiques à se coordonner étroitement avec les agences administratives à tous les niveaux, à présenter leurs idées, avis et opinions, contribuant à créer un large consensus dans ce travail.

Inauguration du Système national d'informations et de données sur la planification. Photo: VNA



Lors de la conférence, le Premier ministre et les dirigeants des ministères et organes ont inauguré le Système national d'informations et de données sur la planification.

Dans la matinée du 20 avril, après la conférence pour annoncer et mettre en œuvre la Planification globale nationale pour la période 2021 - 2030, avec une vision à l'horizon 2050, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une conférence nationale sur l'accélération et l'amélioration de la qualité des travaux de planification au cours de la période 2021-2030.

Selon lui, le nombre de planifications restantes que les ministères, les secteurs et les localités doivent achever en 2023 est très grand.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la conférence nationale sur l'accélération et l'amélioration de la qualité des travaux de planification. Photo: VNA



Pour accélérer le rythme de travail et améliorer la qualité des planifications, le Premier ministre a demandé aux ministères et aux agences ministérielles d'examiner d'urgence les documents détaillant et guidant la mise en œuvre de la loi sur la planification, pour proposer des modifications en cas de nécessité, éliminer ainsi rapidement les difficultés.



Pham Minh Chinh a également ordonné aux ministères, aux secteurs et aux localités de bien se coordonner dans ce travail, d’accélérer et achever l’élaboration, l'évaluation, l'approbation des planifications de niveau national, régional et provincial en 2023 en assurant leur qualité. -VNA