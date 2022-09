Photo : VNA



Hanoï (VNA)- Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 23 septembre la conférence intitulée "Développement du marché des sciences et des technologies : Synchronicité, efficacité, modernité et intégration", organisée en ligne et en présentiel.

Selon le chef du gouvernement, le marché des sciences et des technologies du pays est l'un des facteurs importants de l'institution de l'économie de marché à orientation socialiste. Ces derniers temps, le Parti et l'État ont toujours prêté attention aux investissements et ont promulgué de nombreuses directives et politiques pertinentes. Cependant, par rapport aux besoins du développement socio-économique et de certains autres marchés, le marché des sciences et des technologies se développe lentement, se pose encore de nombreux obstacles et manque de liens étroits entre la formation et la recherche, l'application dans la production.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA



La Stratégie décennale de développement des sciences et des technologies pour 2021-2030 a déterminé : "Développer fortement le marché des sciences et des technologies en association avec l’édification d'une base de données nationale sur les sciences et les technologies. Connecter efficacement les plateformes de transactions de technologie nationales avec les centres locaux d'application et de transfert des avancées scientifiques et technologiques. Développer fortement le réseau des organismes de services intermédiaires, d'évaluation du transfert de technologie…».

Cette conférence vise à estimer la situation, à identifier les difficultés et les enjeux, puis à déterminer des orientations, à définir des missions et des solutions pour mieux organiser et faire fonctionner le marché des sciences et des technologies.



Lors de la conférence, les délégués ont analysé et évalué le fonctionnement du marché des sciences et des technologies au Vietnam ; clarifier les forces et les faiblesses des principaux sujets du marché des sciences et des technologies ; évaluer l'interaction, la coopération et la coordination entre ces sujets. -VNA