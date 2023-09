New York (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a sonné la cloche d’ouverture du fameux New York Stock Exchange (NYSE), le 21 septembre au matin (heure des États-Unis), lors de sa visite à la plus grande bourse du monde.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite le New York Stock Exchange (NYSE), le 21 septembre. Photo: VNA



Lors d’une brève réunion avec le vice-président du NYSE, John Tuttle, avant la cérémonie, le chef du gouvernement vietnamien a exprimé son impression sur la capitalisation du NYSE à 40.000 milliards de dollars.

Il a demandé que le NYSE aide à diffuser auprès des investisseurs des informations sur l’environnement favorable des affaires et des investissements au Vietnam, tout en encourageant les entreprises à investir au Vietnam et en soutenant les liens entre le marché boursier vietnamien avec le NYSE et d’autres bourses de premier plan dans le contexte des bonnes relations politiques entre le Vietnam et les États-Unis, en particulier après l’élévation des liens au niveau d’un partenariat stratégique intégral.

Le Vietnam espère également recevoir un soutien technique et une assistance pour la formation du personnel dans ce domaine, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh sonne l'ouverture du New York Stock Exchange (NYSE), le 21 septembre. Photo: VNA



New York abrite deux plus importants marchés boursiers américains, le NYSE où sont échangés les titres des plus grandes et plus vieilles entreprises du pays (Coca Cola, Boeing...) et le NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation system) rendu populaire par des sociétés comme Microsoft, Intel ou Cisco.

La capitalisation boursière du NYSE et du NASDAQ est supérieure à celle de toutes les autres bourses du monde. En janvier 2023, la valeur de capitalisation des sociétés cotées sur les bourses américaines représentait 42 % du total mondial.

L’ouverture et la clôture d’une séance de négociation au NYSE commencent par le son d’une cloche. En mai 2022, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également sonné la cloche à la clôture du NYSE lors de son voyage de travail aux États-Unis. – VNA