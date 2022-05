Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré son homologue lao Phankham Viphavanh à Washington DC le 13 mai après-midi (heure des États-Unis) à l'occasion de leur participation au sommet spécial ASEAN-États-Unis.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et son homologue lao Phankham Viphavanh. Photo : VNA

Lors de la rencontre, le Premier ministre vietnamien a félicité le Laos pour les résultats positifs dans la lutte du pays contre le COVID-19 et la réouverture, et a hautement apprécié la bonne coopération des deux pays dans le cadre bilatéral ainsi que dans les forums régionaux et internationaux.Le Premier ministre lao a salué les réalisations importantes du Vietnam ces dernières années, en particulier pour maîtriser la pandémie de COVID-19 et rouvrir rapidement ses frontières pour la reprise et le développement socio-économiques, et a remercié le Vietnam pour sa coopération et son soutien au Laos au fil des ans.Les deux Premiers ministres se sont réjouis du développement stable de la grande amitié Vietnam-Laos, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale. Depuis le début de 2022, les pays ont échangé des délégations à tous les niveaux, notamment une visite officielle au Vietnam du Premier ministre lao en janvier.Ils ont coopéré dans la mise en œuvre efficace des accords de haut niveau et de ceux adoptés lors de la 44e réunion du Comité intergouvernemental présidé par les deux Premiers ministres à Hanoï plus tôt cette année.Le commerce bilatéral a atteint 403,6 millions de dollars au premier trimestre 2022, affichant une hausse de 19,22 % en glissement annuel. La coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l'éducation et de la formation, des transports et de l'énergie, entre autres, a continué d'être promue.Les Premiers ministres ont convenu de continuer à travailler ensemble pour mener à bien efficacement les accords entre les deux Partis et États, maintenir des échanges réguliers de délégations et des réunions à haut niveau, accélérer la mise en œuvre de projets de coopération clés et organiser des activités dans le cadre de l'Année de solidarité et d'amitié Vietnam - Laos 2022 pour marquer le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques des deux pays (5 septembre) et les 45 ans de la signature du Traité d'amitié et de coopération Laos - Vietnam (18 juillet).Échangeant leurs points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux parties sont convenues de travailler en étroite collaboration et de se soutenir mutuellement dans les forums régionaux et internationaux, en particulier les mécanismes de coopération des Nations Unies, de l'ASEAN et de la sous-région, maintenant ainsi la solidarité, l'unité et la centralité de l'ASEAN face aux défis actuels dans la région et dans le monde.En marge du sommet spécial ASEAN-États-Unis, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le président indonésien Joko Widodo, le Premier ministre malaisien Dato' Sri Ismail Sabri Bin Yaakob et le Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-o-cha pour discuter des questions importantes de la coopération bilatérale avec les pays respectifs et des questions régionales et internationales d'intérêt commun.- VNA