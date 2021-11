Le PM Pham Minh Chinh rencontre des représentants d'intellectuels vietnamiens au Japon. Photo: VNA

Tokyo (VNA) - Durant sa visite officielle au Japon, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré mardi soir des représentants d'intellectuels vietnamiens dans ce pays.

Les contributions des intellectuels accordées au Japon sont en fait également au Vietnam, lesquelles consolident l'amitié des deux parties, a-t-il déclaré.

Lors de cette rencontre, des intellectuels vietnamiens au Japon ont partagé avec le Premier ministre leurs récentes contributions et présenté des produits et des réalisations dans les domaines de l'électronique, des énergies renouvelables et de la santé, de l'intelligence artificielle, etc. En outre, ils ont proposé un certain nombre de mécanismes et de solutions permettant aux scientifiques de partager leurs réalisations avec le pays.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a apprécié les réalisations des scientifiques vietnamiens au Japon et salué le partage des scientifiques avec le pays d'origine. Il a affirmé que le gouvernement organisera une chaîne d'échange en ligne avec la communauté des intellectuels au Japon en groupes sur l'économie, la santé, l'industrie électronique ou l'intelligence artificielle... -VNA