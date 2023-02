Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le vice-Premier ministre et ministre singapourien des Finances, Lawrence Wong. Photo: VNA Singapour (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle à Singapour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 10 février le vice-Premier ministre et ministre singapourien des Finances, Lawrence Wong.

Le chef du gouvernement vietnamien a espéré que le vice-Premier ministre Lawrence Wong soutiendra et promouvra toujours la coopération Vietnam-Singapour dans des domaines allant de la politique, de la sécurité, de la défense à l'économie, au commerce, à l’investissement et aux échanges entre les peuples.

Il a proposé aux deux parties de multiplier des visites à tous les niveaux, de porter la connexion des deux économies à une nouvelle hauteur, de partager leurs expériences en matière de transformation numérique, de renforcer la coopération bilatérale dans la transformation verte, l'énergie verte ainsi que de donner la priorité à la coopération dans la formation des ressources humaines, les sciences et technologies et l'innovation.

De son côté, le vice-Premier ministre Lawrence Wong a félicité le dirigeant vietnamien pour le succès de sa visite à Singapour lors duquel de nombreux accords importants ont été conclus, créant une force motrice pour la coopération bilatérale dans les domaines clés tels que l'économie numérique, la transformation numérique, la transformation énergétique, etc.