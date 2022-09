Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que Singapour est l'un des partenaires efficaces et pratiques du Vietnam dans la région, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement et de l'éducation et de la formation.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et e vice-Premier ministre singapourien et ministre des Finances Heng Swee Keat. Photo : VNA

Lors de sa réception à Hanoï le 12 septembre pour le vice-Premier ministre singapourien et ministre des Finances Heng Swee Keat, le chef du gouvernement vietnamien Pham Minh Chinh a suggéré que les agences compétentes des deux pays travaillent en étroite collaboration pour restructurer la chaîne d'approvisionnement et assurer la cybersécurité dans le processus de développement économique numérique.

Il s'est engagé à offrir tout le soutien possible aux entreprises singapouriennes pour faire des affaires au Vietnam et a suggéré de développer le modèle de parc industriel Vietnam-Singapour vers une zone industrielle verte, intelligente, de haute technologie et innovante.

L'hôte a proposé que Singapour aide le Vietnam dans des domaines importants tels que l'économie numérique, la transformation numérique, l'énergie verte, le financement vert, les technologies de l'information, le développement durable et la formation de la main-d'œuvre de haute qualité.



L'invité a déclaré que le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong s'attend à se rendre au Vietnam l'année prochaine lorsque les deux pays célébreront le 50e anniversaire des relations diplomatiques et le 10e anniversaire du partenariat stratégique bilatéral.

Il a affirmé que le gouvernement singapourien souhaitait renforcer davantage le partenariat stratégique avec le Vietnam et s'est engagé à renforcer les domaines d'intérêt du Vietnam pour renforcer la confiance politique.

Les deux parties ont également convenu de continuer à travailler en étroite collaboration pour maintenir la solidarité et le rôle central de l'ASEAN.

Sur la question en Mer Orientale, le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que Singapour travaille en étroite collaboration avec le Vietnam et les États membres de l'ASEAN pour maintenir la paix et la stabilité dans la région, assurer la paix, la sécurité, la liberté de navigation maritime et aérienne en Mer Orientale, s'efforcer de respecter pleinement la déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) tout en promouvant la finalisation d'un code de conduite efficace, efficient et pratique en Mer Orientale COC) conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.- VNA