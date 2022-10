Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le général Vilay Lakhamphong, vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité publique du Laos. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, a reçu le 25 octobre à Hanoï le général Vilay Lakhamphong, vice-Premier ministre et ministre lao de la Sécurité publique, en visite de travail au Vietnam.

Le Premier ministre vietnamien a affirmé que le Vietnam partageait les difficultés et les défis que connaissait actuellement le Laos, se déclarant convaincu que le peuple laotien surmonterait tous les difficultés et défis pour construire un Laos indépendant, autonome, d’intégration internationale approfondie, et de plus en plus prospère.

Il a souligné que la sécurité - défense constituaient un pilier important dans les relations Vietnam-Laos. Les deux ministères de la Sécurité publique, notamment les forces de l’ordre déployées à la frontière Vietnam-Laos devront lutter ensemble contre les activités compensatoires des forces hostiles ; lutter contre toutes sortes de crimes, notamment les crimes liés à la drogue, les crimes transnationaux, etc.

Pham Minh Chinh a suggéré aux deux ministères de la Sécurité publique de se coordonner étroitement dans la mise en œuvre des projets de coopération ; d’échanger régulièrement des informations, s'épauler lors de forums mondiaux et régionaux sur la prévention et le contrôle des crimes transnationaux, en particulier les crimes liés à la drogue, les crimes utilisant les hautes technologies, la cybercriminalité, la criminalité environnementale, et aussi dans la formation des ressources humaines pour la Police de chaque pays. Il a suggéré que le Laos continue de se coordonner étroitement avec le Vietnam lors des forums multilatéraux, en particulier l’ONU, l'ASEAN et les mécanismes sous-régionaux.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a en outre invité le Laos à s’impliquer dans l’édification d’une Communauté aséanienne puissante sans drogue et dans le maintien de la paix en Mer Orientale.

Pour sa part, Vilay Lakhamphong a annoncé les activités de coopération étroites et efficaces entre les ministères de la Sécurité publique des deux pays ces dernières années, notamment dans la lutte contre la criminalité liée à la drogue.

Il a remercié le Parti, l'État et le peuple du Vietnam pour avoir toujours apporté au Laos un soutien important, opportun et efficace, notamment dans la sécurité ; affirmant que le Laos souhaitait approfondir ses relations avec le Vietnam.

Le dirigeant lao a fortement approuvé les propositions du Premier ministre Pham Minh Chinh, affirmant qu'il mettrait activement en œuvre les directions et les accords des hauts dirigeants des deux pays sur la coopération bilatérale, notamment celle en matière de sécurité. - VNA