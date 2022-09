Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 9 septembre à Hanoï Bernd Lange, président de la Commission du commerce international du Parlement européen, affirmant que l'Union européenne (UE) était un partenaire important du Vietnam.

Le Vietnam et l'UE ont pleinement établi des cadres de coopération dans les domaines de la politique, de l'économie - du commerce - des investissements, de la sylviculture, de la coopération en matière de défense et de sécurité ; entretenu régulièrement des canaux d'échange et de dialogue et mise en place de cadres de coopération.

Le Premier ministre a estimé qu'après 2 ans de mise en œuvre, l'accord EVFTA (Accord de libre-échange Vietnam-UE) contribuait à la croissance continue du commerce bilatéral et que les investissements de l'UE au Vietnam avaient tendance à augmenter. Il a suggéré que l'UE continue de créer des conditions favorables pour les exportations du Vietnam vers le marché de l'UE, et que les États membres de l'UE achèverait bientôt la ratification de l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) afin de promouvoir les relations économiques entre les deux parties.

Il a aussi demandé à l'UE de retirer bientôt le carton jaune et de continuer de fournir une assistance technique au Vietnam dans la mise en œuvre de solutions pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN). Il a affirmé que le gouvernement vietnamien créait toujours un environnement d'investissement égal et stable et était prêt à écouter les commentaires pour améliorer les procédures administratives et les réglementations juridiques favorables aux investisseurs étrangers, dont de l'UE.



Le dirigeant vietnamien a suggéré que l'UE renforce sa coopération avec le Vietnam dans la réponse au changement climatique, le développement durable, la transition verte et les énergies renouvelables.



Dans le cadre de la coopération sur l'environnement et le climat, le chef du gouvernement vietnamien a souhaité que l'UE continue de créer des conditions dans le processus de négociation en vue d'établir un Partenariat pour unetransition énergétique juste entre le Vietnam et le G7.



A cette occasion, le Premier ministre a affirmé que le Vietnam soutenait le renforcement du partenariat stratégique ASEAN - UE.

Pour sa part, le président de la Commission du commerce international du Parlement européen Bernd Lange a affirmé que le Vietnam était l'un des partenaires importants de l'UE dans la région et que le Parlement européen soutenait toujours le renforcement de la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Il a exprimé son impression devant les réalisations du Vietnam dans le contrôle du COVID-19 et la reprise économique ; a hautement apprécié les efforts du Vietnam pour mettre en œuvre sérieusement les engagements de l'accord EVFTA. Il a estimé que le Vietnam disposait d'un environnement d'investissement attractif dans le contexte de la situation mondiale instable et a convenu de déployer des efforts concertés pour inciter rapidement les États membres de l'UE à ratifier l'EVIPA.

Le dirigeant du Parlement européen a hautement apprécié les perspectives de coopération avec le Vietnam dans la réponse au changement climatique, la protection de l'environnement, le développement vert et la transition énergétique.



Concernant le Partenariat pour une transition énergétique juste entre le Vietnam et le G7, Bernd Lange a déclaré que l'UE se coordonnait activement avec le Royaume-Uni en tant que coordinateur pour promouvoir la mise en place de ce mécanisme. - VNA