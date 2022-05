Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu vendredi 13 mai à Washington le président et directeur général de Murphy Oil Corporation Roger Jenkins dans le cadre de sa tournée aux États-Unis.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et le PDG de Murphy Oil Corporation Roger Jenkinsn, à Washington, 13 mai. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a apprécié la coopération et la participation active de Murphy Oil dans les activités d’exploration pétrolière au Vietnam au cours des dernières années. Il a salué le projet de la société d’étendre ses activités au Vietnam à l’avenir.

Roger Jenkins a déclaré qu’il appréciait grandement le marché vietnamien et a rendu compte des activités de Murphy Oil au Vietnam, en particulier les progrès du projet de champ pétrolifère Lac Da Vang. Il a proposé des mesures d’accompagnement pour favoriser l’avancement du projet.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a indiqué avoir émis des instructions relatives au projet et que le groupe PetroVietnam a tenu de nombreuses réunions avec des entrepreneurs et des ministères, des agences pour examiner et traiter les problèmes du projet. Il a proposé aux deux parties d’accélérer l’avancement des travaux connexes.

Le dirigeant vietnamien a déclaré que Murphy Oil devait continuer rapidement à se coordonner avec PetroVietnam et PVEP (PetroVietnam Exploration Production Corporation) pour gérer les travaux connexes.

Il a déclaré avoir demandé aux ministères vietnamiens de l’Industrie et du Commerce, et du Plan et de l’Investissement d’étudier les propositions de Murphy Oil et de mettre en œuvre les tâches connexes afin d’accélérer l’avancement du projet Lac Da Vang.

Murphy Oil a investi environ 300 millions de dollars dans l’exploration pétrolière au Vietnam et gère des champs pétrolifères à Bê Cuu Long et Bê Phu Khanh. Elle coopère avec PVEP pour réaliser le projet de champ pétrolier Lac Da Vang avec un capital d’investissement total de 700 millions de dollars.

Dans les temps à venir, la société poursuivra ses activités d’exploration pétrolière dans les champs pétrolifères sous sa gestion, comme convenu avec le gouvernement vietnamien. – VNA