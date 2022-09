Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la Directrice générale de l'UNESCO Audrey Azoulay. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 6 septembre à Hanoï la Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) Audrey Azoulay, en visite officielle au Vietnam.

Le Premier ministre a remercié l'UNESCO d'avoir toujours accompagné et soutenu le Vietnam dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de l'information et la communication. Il a affirmé que le Vietnam continuerait à promouvoir son rôle de membre actif et responsable de l'UNESCO, en participant activement aux activités et en contribuant aux efforts pour la paix, la coopération et le développement des États membres.

Soucieux de contribuer activement et de manière proactive aux questions qui intéressent l'UNESCO et ses membres, le Vietnam se présente aux élections au Comité du patrimoine mondial pour le mandat 2023-2027.



Le Premier ministre a souligné que le Vietnam attachait toujours de l'importance à l'éducation et au développement des infrastructures éducatives, à la formation des ressources humaines pour répondre aux besoins de développement du pays.



A cette occasion, le Premier ministre a sollicité l'appui de l'UNESCO pour que le Vietnam puisse envoyer du personnel qualifié travailler dans les organisations multilatérales, dont l'UNESCO.



Pour sa part, Mme Audrey Azoulay a affirmé que le Vietnam était un membre très important de l'UNESCO, souhaitant voir ses contributions continuelles aux activités éducatives, culturelles, scientifiques et d'information et de communication ainsi que voir sa participation à la résolution des problèmes mondiaux communs.

Elle a vivement apprécié et s'est engagée à soutenir les propositions du dirigeant vietnamien visant à renforcer les relations de coopération entre l'UNESCO et le Vietnam, ainsi qu'à accompagner le Vietnam en termes d’assistance technique et de ressources financières pour les domaines d'opération, conformément aux principes et objectifs de l'UNESCO.

Elle a également félicité le Vietnam pour avoir organisé avec succès le 50e anniversaire de l'établissement de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel à Ninh Binh. Selon elle, la localité est un modèle de conservation et de promotion du patrimoine en association avec le développement socio-économiques, la création des moyens de subsistance pour les gens, en particulier les femmes.

Elle a affirmé l'importance de la conservation du patrimoine, contastant que le gouvernement vietnamien avait attaché une grande importance aux politiques culturelles, à la préservation et à la promotion du patrimoine. Elle a hautement apprécié que le Vietnam considérait l'éducation comme l'un des moteurs du développement national.

Enfin, Audrey Azoulay a estimé que le Vietnam avait la capacité et les conditions pour accueillir de grandes conférences internationales, dont des conférences et réunions importantes de l'UNESCO. - VNA